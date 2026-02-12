Pablo Motos ha tenido que pedir perdón en directo por el desliz que cometieron en el programa de este martes, cuando una de las tertulianas soltó un comentario machista y despectivo hacia una analista política. No la reprendieron por la falta de respeto que había cometido, sino que le rieron las gracias sin ningún tipo de vergüenza. Después de la fuerte avalancha de críticas que han recibido, claro está, han tenido que rectificar y disculparse. ¿Era demasiado tarde? Seguramente, pero era lo que debían hacer.

Vamos por partes. La polémica estalló, como decíamos, en la emisión de El Hormiguero del martes 10 de febrero. Durante la tertulia política, la colaboradora Rosa Belmonte quiso dar su opinión sobre las declaraciones que había concedido Felipe González cuando decía que votaría en blanco si Pedro Sánchez volvía a ser el candidato del PSOE. Pablo Motos decía que había escuchado «una tertulia de Cuatro» diciendo que el expresidente era «un traidor» por haber dicho eso en público. El presentador se refería a Sarah Santaolalla, quien recibió cuando Rosa Belmonte se refirió a ella con una frase sumamente machista y desafortunada: «¿Aquella que es mitad tonta mitad tetas?«. «No lo recuerdo«, decía el presentador entre risas.

En ese momento, el resto de colaboradores de la tertuliana le rieron la gracia y nadie le dijo que se había pasado. Sarah Santaolalla se quejó a través de las redes sociales y con toda la razón: «Ayer por la noche, en un programa familiar fui humillada otra vez por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en televisión. No eran hormigas, eran ratas«, decía compartiendo el vídeo del momento.

El perdón de Rosa Belmonte no convence a Sarah Santaolalla

Poco después, era la tertuliana quien escribía un tuit para excusarse y pedir sus «disculpas más sinceras» por su «comentario inconveniente»: «Fue espontáneo, nadie sabía qué diría y yo tampoco cinco segundos antes. Pido perdón a quien se haya ofendido, a quien se haya molestado y a quien haya afectado sobre todo porque no era mi intención». Ante esto, la afectada ha reaccionado: «No pidas perdón a quien hayas ofendido, pídemelo a mí. Soy yo la mujer a quien has atacado y humillado desde un programa de máxima audiencia por mi intelecto y aspecto físico. Tengo nombre y apellidos… y dignidad«.

Y, después de esto, ha sido Pablo Motos quien ha pedido perdón desde el programa en cuestión. «Lo pasaremos estupendamente esta noche, pero antes de comenzar permítanme que pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia». ¿Cómo lo ha justificado? Lamentando que, a veces, «con la velocidad del directo» dices algo que piensas «que no deberías haber dicho». Aun así, ha pedido perdón: «Metimos la pata».

«Como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir las más sinceras disculpas. Gracias por entendernos, nos esforzaremos para que no vuelva a suceder«, ha añadido en un vídeo que ha dejado a todos un poco fríos.

Unos perdones que no compensan el desliz y el machismo que vuelve a sentirse presente en el plató de Antena 3.