El miércoles ha sido un buen día para el Barça, que ha regalado dos goleadas a los culés en el partido de la Champions y también en el de la Copa de la Reina. La retransmisión en TV3 de la semifinal que enfrentaba a las chicas del Barça y las del Badalona ha obtenido un 18,5% de la audiencia, todo gracias a la expectación que había generado con un resultado muy abierto en la ida que hacía que todo pudiera pasar. Finalmente, han vuelto a demostrar que son las mejores y han ganado un pase a la final en un partido que ha tenido una muy buena cuota de pantalla. Más de 353.000 telespectadores de media han seguido el match en directo, de hecho, un resultado muy bueno aunque un poco inferior a otros récords que han obtenido.

Como podíamos imaginar, siguiendo la tendencia histórica de los últimos meses, el pronóstico era correcto y el principal perjudicado de la modificación horaria de la parrilla ha vuelto a ser el TN Vespre. Y decimos volvemos porque se ha seguido la tónica habitual, que los informativos de Toni Cruanyes sufran una fuerte caída de audiencia cuando les adelantan una hora su emisión. A las 20 horas, el programa ha obtenido un 12,1% bajísimo para ellos.

TV3 vuelve a liderar la noche gracias a la goleada del Barça | TV3

¿Qué audiencia ha hecho la competencia de los otros canales mientras TV3 triunfaba con las chicas del Barça?

¿Y la competencia qué hacía mientras tanto? El Hormiguero ha vuelto a ganar la partida a La Revuelta, que no levanta cabeza últimamente. Cómodo en la segunda posición, el programa de Pablo Motos ha hecho un 9,1% de share bastante bueno -aunque, claro, ridículo en comparación con las cifras del fútbol en TV3-. Y las hormigas lo han conseguido gracias a la entrevista que han hecho a uno de los actores más seguidos de los últimos años, la estrella Mario Casas que llegaba al plató acompañado de Mariela Garriga para promocionar su último proyecto.

David Broncano, a la misma hora, volvía a verse relegado a la tercera opción más elegida de la noche. En su caso, ha captado el 7,3% de la cuota de pantalla por la conversación con Sergio Peris-Mencheta y Raúl Pérez. De Telecinco ya casi ni hace falta hablar, teniendo en cuenta que continúa sumido en un pozo del que no ve salida. La noche de los miércoles emiten el First Dates de Carlos Sobera y ni siquiera la curiosidad que generan estas citas tan estrafalarias les ayuda a superar el 5,6%.

Las citas estrafalarias de First Dates no convencen a la audiencia catalana | Telecinco

Otra noche muy buena para TV3, una cadena pública que ha dejado en el tintero una entrega de Joc de cartes que sufre las consecuencias de una temporada caótica con muchas cancelaciones de última hora.