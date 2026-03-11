TV3 vuelve a perjudicar Joc de cartes otra vez y el culpable es el fútbol. Esta semana, la programación de la cadena pública ha sufrido una serie de modificaciones para poder emitir el partido de ida de la semifinal de la Copa de la Reina que enfrentará al Badalona y al Barça femenino. El derbi catalán del jueves puede hacerles conseguir una audiencia muy buena y tampoco quieren renunciar al éxito de Polònia, que pasa a emitirse el miércoles para dejar su espacio a la retransmisión deportiva. Como decíamos, esto deja huérfanos a los seguidores del concurso gastronómico -que también perderán al presentador estrella a partir de la próxima temporada- y ya van unas cuantas veces en los últimos meses.

¿Cómo queda la programación, entonces? Esta noche, después del TN Vespre llegará un Polònia lleno de buenos gags y, a las 22:45 h, será el turno de reír con la recopilación de el APM?. Y cuando termine esta dosis extra de humor, TV3 emitirá Nervi donde el periodista musical Nando Cruz presentará el libro Microfestivals. Andrea Gumes entrevistará al dramaturgo y actor Ferran Utzet. Jacint Casademont nos presentará cinco de las ilustradoras más interesantes del panorama catalán y cerrará el programa una actuación en directo de los Minibús Intergaláctico en el Teatro-Museo Dalí de Figueres.

Joc de cartes triunfa, pero eso no asegura su continuidad en la programación | TV3

Polònia anuncia que se emitirá el miércoles y no el jueves en un post en Instagram muy llamativo

El programa de Toni Soler sabe que la gente lo relaciona, directamente, con la noche de los jueves. Y para dejar claro que esta semana no será así, han publicado un post muy curioso en su perfil de Instagram. Con un fondo negro y como si se tratara de un comunicado muy importante, el equipo del programa anuncia lo siguiente: “Esta semana hemos tomado la difícil decisión de eliminar un post de redes sociales en nuestros perfiles y, para evitar la desinformación, queremos aclarar un par de cosas”.

El post eliminado, uno de Donald Trump con un cartel que anuncia que Polònia era miércoles esta semana. ¿Y el motivo por el cual han eliminado este post? Dicen que es “muy sencillo”: “Cuando las empresas eliminan publicaciones de redes sociales y publican declaraciones de aspecto serio con un fondo negro, suelen captar mucho la atención. Nosotros también queremos captar un poco la atención. Principalmente, para anunciaros que el Polònia de esta semana se emite miércoles. De hecho, este post no lo eliminamos. Aún está. Y vuelve a ser vigente, esta semana. Perdonad por el pescaclics. Hasta el miércoles”. Sus seguidores lo han encontrado genial y así lo evidencian en unos comentarios llenos de iconos de aplausos.

Así queda la programación de TV3 para el jueves

El miércoles no habrá Joc de cartes y, el jueves, tampoco podremos ver Polònia en su horario habitual. ¿Pero qué harán entonces? El TN Vespre adelantará su emisión a las ocho de la tarde, una decisión que no suele ser sinónimo de buena audiencia. Y, después, un poco antes de las nueve conectarán con el Badalona-Barça femenino. Una novedad muy llamativa llegará cuando termine este enfrentamiento, hacia las once de la noche, cuando TV3 emita un despliegue especial para las elecciones a la presidencia azulgrana. Joan Laporta y Víctor Font se enfrentarán en un debate con el que intentarán convencer a los socios antes de la votación del próximo domingo, cuando los culés deberán decidir cuál de los dos candidatos es mejor para dirigir el club.