Susanna Griso comenzó a trabajar en Antena 3 hace muchos años, un aterrizaje que vino acompañado de una imitación que ahora sabemos que no le hizo ninguna gracia. La presentadora catalana fue entrevistada en el programa de Mamen Mendizábal, en el cual se enfadó cuando le recordaron cómo la imitaba Silvia Abril cuando trabajaba en Homo Zapping. A ella no le gustó que interpretaran cómo era, principalmente porque la pilló muy desprevenida: “Creía que no me tocaría porque aún no era muy conocida, en aquella época, acababa de llegar a la cadena”.

Cuando Susanna Griso vio que Silvia Abril la imitaba, en aquella parodia, puso el grito en el cielo: “Recuerdo subirme por las paredes porque nunca me habían parodiado”. No le gustó que la cómica creara un personaje “al margen” de lo que cree que es ella: “Creó un personaje muy diferente a lo que era yo y eso me tenía loca”.

Considera que Silvia Abril le añadió unos rasgos de personalidad que ella no ve en sí misma, lo que la humorista también ha reconocido: “Además, fue enloqueciendo a medida que avanzaba el programa”. Susanna Griso asegura que tiene buen carácter y que se altera poco, pero aquella parodia la puso nerviosa y eso llegó incluso a la otra: “Creo que Susanna no lo llevó bien y tuvimos algún conflicto con la directiva de Antena”.

Y es que a la presentadora de Espejo Público le sorprendió que el público diera credibilidad al personaje. ¿Qué ha dicho ahora? Pues ha reconocido que se quejó del tema “con algún jefe” cuando los vio por los pasillos de la cadena: “Me dijeron que no podían hacer nada, que pensara que era una suerte que me parodiasen porque eso quería decir que no era una desconocida total”.

A María Teresa Campos tampoco le gustaba que la imitasen

Otra presentadora a quien tampoco le habría gustado verse parodiada fue María Teresa Campos, quien ahora sabemos que también se quejó al respecto: “Llegó a una oficina pidiendo que la retirasen”. El director del programa, José Corbacho, recuerda que la icónica periodista pidió que no la interpretaran como un elefante cuando entraba en plató: “Nos pidieron que Yolanda Ramos no usara tanto relleno cuando la imitaba, que la estilizáramos y la mostráramos más delgada”.

Queda claro que han sido varias las imitadas que han intentado aprovecharse de su influencia en las oficinas para mover hilos y mejorar la imagen que proyectaban de ellas en este programa.