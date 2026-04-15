Susanna Griso ha vivido una pérdida trágica estos últimos días, cuando su perro caniche ha sufrido una muerte violenta en una residencia canina. La presentadora del magazine matutino de Antena 3, Espejo Público, ha tenido que despedirse del animalito después de ver una escena dantesca. En Es la mañana de Federico, de EsRadio, han explicado que ambos se encontraban en un local especializado en cuidar de tus mascotas cuando, de repente, el pequeño perro se escapó con la mala suerte de que fue a parar a la habitación donde se encontraban dos Rottweilers. Esta raza peligrosa se caracteriza por unos colmillos afilados contra los que el pequeño caniche no pudo hacer nada, ya que lo habrían matado en un enfrentamiento muy desagradable.

«Susanna Griso se ha llevado un susto enorme, un gran disgusto«, ha asegurado. Lo había adoptado hace tres años, un perrito al que habían llamado Obi en homenaje a uno de los personajes principales de Star Wars. Era el segundo perro que tenía después de una perra galgo con la que es habitual verla salir a pasear. En este relato, el periodista deja claro que el suceso ha sido sumamente traumático: «Obi era un perro pequeñito que, quizás por su tamaño, se metió donde estaban los perros grandes con su mejor intención… pero no salió nunca más porque se lo comieron«, ha mencionado en antena.

Siempre ha sido habitual ver a la presentadora con sus queridos perros | Europa Press

Susanna Griso, una enamorada de los perros que ha sufrido una gran pérdida

Susanna Griso siempre se ha declarado como una enamorada de los perros y, de hecho, en la última publicación que ha hecho en Instagram muestra que ha adoptado dos cachorros de caniche más. Ninguno de ellos podrá sustituir el cariño que le daba el pequeño Obi, pero le ayudarán a pasar un duelo que solo entiende alguien que haya perdido a su querido compañero.

«Me encantan los animales en general y los perros en particular, les abres el corazón y ellos te lo abren a ti. Soy muy canina y me encanta, son compañía absoluta todo el día. Cuando llego a casa son los que más se alegran, mucho más que mis hijos, que con los años, cuando son adolescentes, ya no reaccionan igual«. «Me gusta mucho salir con ellos al campo. Es un momento de distensión, de descanso, de ocio y de felicidad», la escuchamos, precisamente, en una ceremonia de entrega de premios caninos hace unos meses.

Ahora habrá que recuperarse de este golpe, lo que será un poco más fácil con la distracción de esta nueva incorporación: «La familia crece, llegan primos», ha dicho para acompañar la instantánea con los pequeños perros. Un horror que podría terminar con la denuncia hacia la residencia, si lo considera oportuno, aunque habría que conocer las circunstancias exactas de cómo sucedió todo para saber si tendría recorrido judicial.