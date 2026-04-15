Susanna Griso ha viscut una pèrdua tràgica aquests últims dies, quan el seu gos caniche ha patit una mort violenta en una residència canina. La presentadora del magazín matinal d’Antena 3, Espejo Público, ha hagut d’acomiadar-se de l’animaló després de veure una escena dantesca. A Es la mañana de Federico, d’EsRadio, han explicat que tots dos es trobaven en un local especialitzat en cuidar de les teves mascotes quan, de sobte, el petit gos va escapar-se amb la mala sort que va anar a parar a l’habitació on es trobaven dos Rottweilers. Aquesta raça perillosa es caracteritza per uns ullals afilats contra els que el petit caniche no va poder fer-hi res, ja que l’haurien matat en un enfrontament molt desagradable.
“Susanna Griso s’ha endut un ensurt enorme, un gran disgust“, ha assegurat. L’havia adoptat fa tres anys, un gosset a qui havien anomenat Obi en homenatge a un dels personatges principals de Star Wars. Era el segon gos que tenia després d’una gossa llebrera amb qui és habitual veure-la sortir a passejar. En aquest relat, el periodista deixa clar que el succés ha estat summament traumàtic: “L’Obi era un gos petitó que, potser per la seva mida, va ficar-se on estaven els gossos grans amb la seva millor intenció… però no va sortir-hi mai més perquè se’l van cruspir“, ha etzibat en antena.
Susanna Griso, una enamorada dels gossos que ha patit una gran pèrdua
Susanna Griso sempre s’ha declarat com una enamorada dels gossos i, de fet, en l’última publicació que ha fet a Instagram mostra que ha adoptat dos cadells de caniche més. Cap d’ells no podrà substituir l’estima que li donava el petit Obi, però l’ajudaran a passar un dol que només entén algú que hagi perdut el seu estimat company.
“M’encanten els animals en general i els gossos en particular, els obres el cor i ells te l’obren a tu. Soc molt canina i m’encanta, són companyia absoluta tot el dia. Quan arribo a casa són els que més s’alegren, molt més que els meus fills, que amb els anys, quan són adolescents, ja no reaccionen igual“. “M’agrada molt sortir amb ells al camp. És un moment de distensió, de descans, de lleure i de felicitat”, vam sentir-la, precisament, en una cerimònia de lliurament de premis canins fa uns mesos.
Ara caldrà recuperar-se d’aquest cop, el que serà una mica més fàcil amb la distracció d’aquesta nova incorporació: “La família creix, arriben cosins”, ha dit per acompanyar la instantània amb els petits gossos. Un horror que podria acabar amb la denúncia cap a la residència, si ho considera oportú, encara que caldria saber les circumstàncies exactes de com va anar tot plegat per saber si tindria recorregut judicial.