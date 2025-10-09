Susanna Griso i Luis Enríquez, l’antic CEO de Vocento, es casaran el pròxim estiu. Aquest matí no es parlava d’una altra cosa, ja que el titular és potent si tenim en compte que ha estat un compromís exprés perquè només fa sis mesos que surten. La presentadora d’Espejo Público no ha pogut evitar que la notícia es filtrés i ha acabat confirmant-ho en directe al seu programa: “Doncs sí, ens casem el 25 de juliol de l’any vinent a la Costa Brava“. Amb un somriure d’orella a orella, la catalana ja s’ensumava que s’acabaria sabent aviat: “Em preguntava quant de temps podria guardar el secret perquè el 80% dels convidats a la boda són periodistes”.
Sempre que es confirma un compromís, la gent es pregunta com ha hagut de ser la petició de mà. En aquest cas, encara que sigui hermètica, Susanna Griso ha acabat satisfent la curiositat dels més tafaners: “Doncs mira, va ser durant un matí mentre esmorzàvem a les cinc de la matinada. El Luis se’m va apropar i em va preguntar si no prendria cafè. Jo estava llegint la premsa i vaig preguntar-li què feia despert tan aviat, però sí que vaig demanar-li un cafè. Vaig aixecar la tassa i allà estava l’anell”.
Aquest serà el segon matrimoni per a ella, qui creia que no tornaria a casar-se després del divorci del pare dels seus fills amb qui va conviure durant 23 anys. Ara bé, no ha volgut deixar de creure en l’amor en cap moment: “La il·lusió per l’amor no es perd mai perquè és el més important que hi ha. Mai no m’ho hauria esperat, per això, creia que amb un enllaç ja era suficient i ara que els meus fills ja són grans, però la vida està per contradir-te”.
Susanna Griso explica per què vol tornar-se a casar als 56 anys
Què l’ha convençut a fer el pas de tornar a l’altar? El discurs de justificació ha estat ben tendre: “Arriba la persona i la relació amb la qual sempre has somiat i clar… Ara amb 56 anys tinc les idees bastant clares i sé quines coses vull i quines coses no“. L’organització de l’enllaç està en un punt molt inicial, ja que tan bon punt s’acaben de prometre. Ara bé, ja tenen data i lloc. I no és una costa qualsevol, sinó la preferida d’una presentadora que s’acaba de comprar una casa allà per poder desconnectar.
Sobre la cerimònia, diu que intentarà que sigui una boda informal: “Aquella data i amb tanta calor, doncs li posarem les coses fàcils a la gent”. Reconeix que la llista de convidats és molt llarga, ja que té una família gran i vol compartir aquest moment amb molts dels companys de professió. El que segur que hi haurà és una expectació mediàtica important, així com molta curiositat per veure les fotos de la presentadora vestida de núvia.
Encara queden uns mesos, però de moment molts confien que vagi aportant més detalls de l’organització de la que serà una de les bodes de l’any.