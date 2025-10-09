Susanna Griso ha sorprès tothom en anunciar-se que es casarà l’estiu vinent. Hi ha vegades en què saps que la teva parella és la definitiva -o la indicada, si més no- des d’un començament. Doncs aquest sembla que ha estat el cas de la presentadora, que ha acceptat la proposta de matrimoni del xicot quan només fa sis mesos que estan junts. Era el passat mes de febrer quan donava una altra oportunitat a l’amor de la mà de Luis Enríquez, l’antic CEO de Vocento i actual senior advisor d’El Confidencial. Des de llavors, s’han deixat veure en públic diverses vegades; l’última aquest mateix dimecres durant la celebració de l’aniversari de la periodista d’Antena 3 en un restaurant de luxe. Poc després, sortia a la llum una notícia bomba. Sonen campanes de boda.
La primera a parlar obertament d’aquest compromís ha estat Marta Cibelina en el seu blog, però poc després altres mitjans com Semana o Informalia ho han pogut confirmar. L’enllaç tindrà lloc el pròxim 25 de juliol i l’escenari serà d’allò més maco, tenint en compte que han escollit la Costa Brava per a la cerimònia civil que els convertirà en marit i muller.
Aquest ha estat un enamorament sobtat i tot està anant molt ràpidament, ja que també s’acaba de saber que s’han comprat una casa junts precisament a aquesta costa catalana. Tots dos formen part del món de la comunicació i comparteixen diverses aficions, entre elles la cultura i els viatges. Aquest estiu, per exemple, van estar junts a l’Argentina. Als seus 56 anys, Susanna Griso no vol esperar més temps i ha decidit fer el pas definitiu amb el qui és la seva parella actual.
Aquest dimecres, com dèiem, la presentadora d’Espejo Público celebrava el seu aniversari. Els companys de la cadena li van regalar un ram de flors molt gran i bonic, el que va treure en braços quan va sortir de treballar. La sorpresa que li esperava fora? Que el seu promès l’havia anat a recollir per dur-la a dinar al restaurant d’Alberto Chicote, un dels més cotitzats de la capital espanyola. Els fotògrafs van captar-los molt enamorats i fins i tot, va veure’s un petó molt apassionat a dins del cotxe. S’estimen i no ho amaguen, ben fet.
Susanna Griso tornarà a casar-se després del divorci de Carlos Torras
El currículum amorós de Susanna Griso havia estat summament estable fins al 2020, quan va divorciar-se de Carlos Torras després de 23 anys de matrimoni. La història d’amor amb el pare dels seus fills va acabar-se i, des de llavors, l’hem vist iniciar diverses relacions. Durant un temps, va estar amb el financer Joaquín Güell, abans d’enamorar-se d’Íñigo Afán de Ribera amb qui va estar durant dos anys fins a la ruptura que va tenir lloc el febrer d’aquest mateix any. Hauria estat poc després quan va deixar-se captivar per Luis Enríquez, amb qui es donarà el “sí, vull” ben aviat.
Ella és mare de tres fills, els dos que va tenir amb Carlos Torres i la nena que va adoptar de la Costa d’Ivori. Jan, el més gran, està estudiant a França; mentre que Mireia està cursant la carrera de Filosofia, Dret, Política i Economia a Madrid. I què se sap de la vida privada del seu promès? La revista Semana ha pogut saber que també està separat i que és pare de quatre fills, així que ens trobem davant d’una família que acabarà sent molt nombrosa. El seu enllaç serà d’aquells que protagonitzarà titulars a totes les revistes del cor, això segur. De moment, cal esperar i confiar que Susanna parli d’aquesta notícia aviat.