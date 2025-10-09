Susanna Griso ha sorprendido a todos al anunciar que se casará el próximo verano. Hay veces en que sabes que tu pareja es la definitiva -o la indicada, al menos- desde un principio. Pues este parece haber sido el caso de la presentadora, que ha aceptado la propuesta de matrimonio de su novio cuando solo llevan seis meses juntos. Fue el pasado mes de febrero cuando le dio otra oportunidad al amor de la mano de Luis Enríquez, el antiguo CEO de Vocento y actual senior advisor de El Confidencial. Desde entonces, se les ha visto en público varias veces; la última este mismo miércoles durante la celebración del cumpleaños de la periodista de Antena 3 en un restaurante de lujo. Poco después, salió a la luz una noticia bomba. Campanas de boda suenan.

La primera en hablar abiertamente de este compromiso ha sido Marta Cibelina en su blog, pero poco después otros medios como Semana o Informalia lo han podido confirmar. La boda tendrá lugar el próximo 25 de julio y el escenario será de lo más bonito, teniendo en cuenta que han elegido la Costa Brava para la ceremonia civil que los convertirá en marido y mujer.

Este ha sido un enamoramiento repentino y todo está yendo muy rápidamente, ya que también se acaba de saber que se han comprado una casa juntos precisamente en esta costa catalana. Ambos forman parte del mundo de la comunicación y comparten varias aficiones, entre ellas la cultura y los viajes. Este verano, por ejemplo, estuvieron juntos en Argentina. A sus 56 años, Susanna Griso no quiere esperar más tiempo y ha decidido dar el paso definitivo con quien es su pareja actual.

Este miércoles, como decíamos, la presentadora de Espejo Público celebraba su cumpleaños. Los compañeros de la cadena le regalaron un ramo de flores muy grande y bonito, que sacó en brazos cuando salió de trabajar. ¿La sorpresa que la esperaba fuera? Que su prometido había ido a recogerla para llevarla a comer al restaurante de Alberto Chicote, uno de los más cotizados de la capital española. Los fotógrafos los captaron muy enamorados e incluso, se vio un beso muy apasionado dentro del coche. Se quieren y no lo esconden, bien hecho.

Sorpresa de Susanna Griso, que anuncia boda | Europa Press

Susanna Griso volverá a casarse tras el divorcio de Carlos Torras

El currículum amoroso de Susanna Griso había sido sumamente estable hasta 2020, cuando se divorció de Carlos Torras después de 23 años de matrimonio. La historia de amor con el padre de sus hijos terminó y, desde entonces, la hemos visto iniciar varias relaciones. Durante un tiempo, estuvo con el financiero Joaquín Güell, antes de enamorarse de Íñigo Afán de Ribera con quien estuvo durante dos años hasta la ruptura que tuvo lugar en febrero de este mismo año. Habría sido poco después cuando se dejó cautivar por Luis Enríquez, con quien se dará el «sí, quiero» muy pronto.

Ella es madre de tres hijos, los dos que tuvo con Carlos Torres y la niña que adoptó de Costa de Marfil. Jan, el mayor, está estudiando en Francia; mientras que Mireia está cursando la carrera de Filosofía, Derecho, Política y Economía en Madrid. ¿Y qué se sabe de la vida privada de su prometido? La revista Semana ha podido saber que también está separado y que es padre de cuatro hijos, así que nos encontramos ante una familia que acabará siendo muy numerosa. Su boda será de aquellas que protagonizará titulares en todas las revistas del corazón, eso seguro. De momento, hay que esperar y confiar en que Susanna hable de esta noticia pronto.