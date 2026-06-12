Shakira ha generado un gran revuelo con su actuación en la gran inauguración del Mundial de fútbol. La cantante debía cantar el tema oficial Dai Dai antes del primer partido y la expectación era máxima. Volvía a participar en la competición que le sirvió para encontrar el amor y el padre de sus hijos, un escenario que maneja de maravilla. Por eso nadie se esperaba lo que acabaría pasando. Tan pronto como pisó el césped, muchos de los televidentes se llevaron las manos a la cabeza. ¿Era Shakira? ¿O una doble? La cara hinchada, unos rasgos diferentes y menos energía de lo habitual hicieron saltar todas las alarmas en las redes sociales.

X (el antiguo Twitter) se ha llenado de comentarios muy escandalosos y la tormenta mediática ha sido importante. Han sido muchos los que han dejado claro que no creían, de ninguna manera, que fuera Shakira quien cantaba detrás de aquellas gafas de sol. Que hubiera un playback más que evidente no ayudaba… y la teoría descabellada ha comenzado a correr como la pólvora. ¿Hubo algún contratiempo que había evitado que acudiera a la cita? Las dudas y sospechas se han multiplicado rápidamente.

No les cuadra que no cantara en directo, que no hubiera ningún plano de cámara cercano a su cara -mucho más hinchada, estirada y con cambios en la mandíbula, según señalaban los más atentos- o que la coreografía fuera más mecánica y menos orgánica. Todo un conjunto de argumentos que han dado alas a los que sospechan que había gato encerrado.

La actuación de Shakira genera dudas | TVE

¿Era Shakira o cantaba una doble? La teoría descabellada que corre por Twitter

El nombre de Shakira se ha convertido en tendencia en X, por supuesto, con decenas y decenas de comentarios que señalaban que era «imposible» que aquella cantante fuera la real: «Esa weona no es Shakira, a mí no me engañan«, «Esa persona no es Shakira» o «Estoy llorando, ¿cómo es eso de que han puesto una doble de Shakira en la inauguración?» son algunos ejemplos. Pero hay mucha más gente que opina lo mismo: «No es Shakira. Algo de urgencia ha pasado a última hora y han tenido que llamar a una doble en el último momento. No tiene su energía, no se ve igual y después sale con gafas» o «Esa no es Shakira, vea cómo se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai. Es una doble. Shakira ha mentido a todos» son dos más.

ESA WEONA NO ERA LA SHAKIRA WEOOOOOÓN!! A MI NO ME ENGAÑAAAANNNNN#mundialdefútbol pic.twitter.com/j2g5P2yOoQ — яσмιηα ναℓєяια (@lar0mie) June 11, 2026

Estoy llorando, como es eso de que han puesto a una doble de Shakira en la inauguración???? 😱😱😱 pic.twitter.com/WzlXeGaIte — 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@romerormcf) June 11, 2026

No es Shaki. Algo pasó de urgencia a última hora y siento que al último momento llamaron a una doble, porque no tiene su energía, ni se ve igual, y luego sale con lentes. ¿Qué opinan? 🤔🕵️‍♀️ pic.twitter.com/rCccGNnp0g — PolitiCrack, (@AnalistaClara2) June 11, 2026

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai…

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

El Botox, la teoría principal del cambio físico de Shakira

Algunos usuarios se han atrevido a decir que el Botox era el culpable de este cambio: «La Shakira que salió en la inauguración del mundial no se parece en nada a la que conocemos. Hay tres opciones. La primera, que no sea ella y realmente sea una doble. La segunda, que se haya sometido a una cirugía plástica y, por eso, el cambio. O, la tercera, que fuera demasiado maquillada«.

Otros insisten en que todos estos rumores no tienen ningún sentido: «Sí que es ella porque se le ve la cicatriz que tiene en la frente». ¿Y por qué ha cambiado tanto? «Sí que es Shakira, solo que se ha pasado con el Botox«.

No sé ustedes perooooo la @shakira que salió en la inauguración de mundial no se parece nada a la que conocemos



Hay 3 opciones aquí

1 no era Shakira y era una doble

2 shakira se sometió a una cirugía plástica y por eso el cambio

3 iba demasiado maquillada, parecía polvoron pic.twitter.com/qKt97KzVOk — Allan Sandoval (@kurama10) June 11, 2026

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Si es Shakira, solo que se pasó de botox #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vTXo1SBnNV — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) June 12, 2026

Ella no se ha pronunciado, solo se ha dedicado a publicar fotografías del backstage donde claramente es ella quien se ha hecho fotos con los otros cantantes. Una polémica surrealista.