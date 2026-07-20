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Shakira, la auténtica estrella de la final del Mundial: «Diosa»
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
20/07/2026 11:26

Shakira también puede considerarse ganadora de la final del Mundial teniendo en cuenta la actuación brillante y superovacionada que protagonizó durante el descanso del partido. Estados Unidos quería convertir el partido entre España y Argentina en una especie de Super Bowl, por lo que organizaron un espectáculo que reunió a varias estrellas internacionales en el MetLife Stadium. Las expectativas estaban muy altas y, a la hora de la verdad, todo quedó en una serie de actuaciones descafeinadas y sin mucha gracia…

De hecho, que Justin Bieber saliera a interpretar un tema reflexivo y romántico rompió todo el mood de la celebración. Los salvó el movimiento de caderas de la cantante colombiana, la mejor parte del show sin ninguna diferencia –más allá de la aparición estelar de Ronaldo y Ronaldinho en un coche con Madonna, que se ha convertido en un meme que pasará a la posteridad-. Shakira sabía que el mundo la estaba viendo y lo dio todo en la interpretación de Dai Dai, coreografía sumamente espectacular y una energía que hace que no nos acabemos de creer que tenga 49 años.

Aplausos y ovación inmensa a la actuación de Shakira en la final del Mundial

Shakira ha desatado una auténtica locura y los aplausos han sido unánimes en el estadio, pero también en las redes sociales. Todo el mundo coincide en que es una diva y que solo ella podía interpretar un baile así: «Nadie hace los himnos de la FIFA y los shows como ella. Su presencia escénica, la energía y los niños de Burn han creado una absoluta perfección«, «¡Madre mía, se la ve genial! Esta mujer no envejece«, «¡Ella todavía lo peta! La única performance que se ha disfrutado», «Todavía se la ve como los días de Waka Waka, absolutamente espectacular» y «Shakira es increíble, me habría gustado verla más. Qué buena actuación», han escrito algunos usuarios.

«Ella ha sido el highlight de la noche Shakira ha sido increíble y verla bailar con los niños ha sido una decisión brillante, ya que ha dado más impacto al mensaje de la canción», «La reina ha hecho historia otra vez» o «Amamos a la reina» son solo algunos de los muchísimos mensajes que han ido en la misma línea

Gerard Piqué, el protagonista inesperado del gran triunfo de Shakira

Ha hecho gracia que Shakira haya coincidido en el estadio con Gerard Piqué, que llegaba un par de horas antes del enfrentamiento acompañando a los dos hijos que tienen en común. Son muchos los que los han grabado en la grada, cuando el pequeño se ha puesto a cantar y bailar la canción de la madre mientras el catalán miraba hacia otro lado. En X (el antiguo Twitter), mucha gente se ha mofado de la «mala» decisión de Gerard Piqué de dejar una «diosa» como Shakira: «España ha ganado, pero Gerard Piqué ha perdido el trofeo real».

Incluso un usuario ha aprovechado para pedirle si se casaría con él aprovechando la euforia.

L'actuació de Shakira a la final del Mundial ha rebut moltíssims aplaudiments - Europa Press
La actuación de Shakira en la final del Mundial ha recibido muchísimos aplausos | Europa Press

Una actuación muy aplaudida que vuelve a colocar a Shakira en los libros de historia.

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