Shakira también puede considerarse ganadora de la final del Mundial teniendo en cuenta la actuación brillante y superovacionada que protagonizó durante el descanso del partido. Estados Unidos quería convertir el partido entre España y Argentina en una especie de Super Bowl, por lo que organizaron un espectáculo que reunió a varias estrellas internacionales en el MetLife Stadium. Las expectativas estaban muy altas y, a la hora de la verdad, todo quedó en una serie de actuaciones descafeinadas y sin mucha gracia…

De hecho, que Justin Bieber saliera a interpretar un tema reflexivo y romántico rompió todo el mood de la celebración. Los salvó el movimiento de caderas de la cantante colombiana, la mejor parte del show sin ninguna diferencia –más allá de la aparición estelar de Ronaldo y Ronaldinho en un coche con Madonna, que se ha convertido en un meme que pasará a la posteridad-. Shakira sabía que el mundo la estaba viendo y lo dio todo en la interpretación de Dai Dai, coreografía sumamente espectacular y una energía que hace que no nos acabemos de creer que tenga 49 años.

⚽️🏟️ Watch Shakira performing “Dai Dai” (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey! pic.twitter.com/Xb96b2twHk — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 19, 2026

Las caderas no mienten: así ha sido la actuación de @shakira en la final del Mundial de Fútbol 2026 en Nueva York. La colombiana ha interpretado ‘Dai Dai’, la canción oficial del campeonato, junto a @burnaboy. pic.twitter.com/fr7tsSKC9Y — Sony Music Spain (@SonyMusicSpain) July 20, 2026

Aplausos y ovación inmensa a la actuación de Shakira en la final del Mundial

Shakira ha desatado una auténtica locura y los aplausos han sido unánimes en el estadio, pero también en las redes sociales. Todo el mundo coincide en que es una diva y que solo ella podía interpretar un baile así: «Nadie hace los himnos de la FIFA y los shows como ella. Su presencia escénica, la energía y los niños de Burn han creado una absoluta perfección«, «¡Madre mía, se la ve genial! Esta mujer no envejece«, «¡Ella todavía lo peta! La única performance que se ha disfrutado», «Todavía se la ve como los días de Waka Waka, absolutamente espectacular» y «Shakira es increíble, me habría gustado verla más. Qué buena actuación», han escrito algunos usuarios.

«Ella ha sido el highlight de la noche Shakira ha sido increíble y verla bailar con los niños ha sido una decisión brillante, ya que ha dado más impacto al mensaje de la canción», «La reina ha hecho historia otra vez» o «Amamos a la reina» son solo algunos de los muchísimos mensajes que han ido en la misma línea

Nobody does FIFA World Cup anthems and shows like Shakira! The stage presence, the energy, and Burna Boy’s vibe made this absolute perfection. 👑⚽🔥 — Mohd Nahid (@Mohdnahid08) July 20, 2026

Damn she looks good!! This lady doesn’t age 😭😍 — SportsLover (@SportsLove3rGSW) July 20, 2026

She still got it!🔥🔥 the only enjoyable performance 👏🏽👏🏽 — BABTEEE (@babtee_gaf) July 20, 2026

Look at her still looking like, them “waka-waka” days! , Absolutely stunning. 🤩 — Lola C (@E6Clola) July 20, 2026

Shakira is amazing! Miss seeing her more! Great performance! — Ian (@ncsuian) July 19, 2026

SHE WAS THE HIGHLIGHT — MIGO ᵕ̈ (@migosaur) July 19, 2026

Shakira was amazing, and having her dance with the children was a brilliant move, as it gave the song’s message much more impact.



The queen made history once again. 😎👑 pic.twitter.com/6l3wx4HeA4 — Sundar (@JohnSun33348514) July 20, 2026

Amamos a la reina!💕 — mateo🫧 (@itssmateo) July 20, 2026

Gerard Piqué, el protagonista inesperado del gran triunfo de Shakira

Ha hecho gracia que Shakira haya coincidido en el estadio con Gerard Piqué, que llegaba un par de horas antes del enfrentamiento acompañando a los dos hijos que tienen en común. Son muchos los que los han grabado en la grada, cuando el pequeño se ha puesto a cantar y bailar la canción de la madre mientras el catalán miraba hacia otro lado. En X (el antiguo Twitter), mucha gente se ha mofado de la «mala» decisión de Gerard Piqué de dejar una «diosa» como Shakira: «España ha ganado, pero Gerard Piqué ha perdido el trofeo real».

SPAIN WON, BUT PIQUE LOST THE REAL TROPHY😋 — StandUpHQ (@standupHQ1) July 20, 2026

Shakira brillando y haciendo historia una vez más y Piqué desde las gradas viéndola junto a su hijo que se disfruta Dai Dai. Todo está en el lugar correcto 😌 pic.twitter.com/U5PKtWuHm5 — Paula (@pgxsmr) July 19, 2026

Incluso un usuario ha aprovechado para pedirle si se casaría con él aprovechando la euforia.

Will you marry me? — The chelsea lad🇺🇬 (@iam_igumira) July 20, 2026

La actuación de Shakira en la final del Mundial ha recibido muchísimos aplausos | Europa Press

Una actuación muy aplaudida que vuelve a colocar a Shakira en los libros de historia.