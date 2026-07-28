Shakira ha sido una de las protagonistas del Mundial de fútbol, pero ahora que ha terminado la prensa todavía habla de ella. Y hoy lo hacen por un tema totalmente diferente que no tiene que ver con su trabajo, sino con su vida privada. Y es que, 16 años después de su ruptura, la cantante colombiana ha vuelto a quedar con Antonio de la Rúa. Se habían conocido en el año 2000, cuando el hijo del presidente argentino de la época comenzó a trabajar en su equipo. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a mantener una relación sentimental que duraría 10 años. El problema fue que la ruptura no fue nada amistosa teniendo en cuenta que terminaron peleándose en los juzgados con una reclamación económica tras otra.

La situación parece que se ha calmado, si nos fijamos en la fotografía actual que acaban de publicar. Un empresario se ha reunido con ellos en la República Dominicana en un encuentro de trabajo, se supone, en el que también aparece el hermano de Shakira que actualmente es su mánager. Resulta curiosa la actitud de la artista en esta imagen, ya que se la ve relajada y con la mano en el hombro de su expareja en una muestra de complicidad.

Shakira y Antonio de la Rúa mantienen una relación cordial tras la ruptura | Europa Press

Estas últimas semanas, de hecho, se había especulado que podría haber habido una reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa. Varios testigos aseguraban haberlos visto juntos varias veces y, finalmente, ha salido a la luz una fotografía que lo confirma. No se sabe si se han reencontrado para ser socios en un negocio, como amigos o para darse una segunda oportunidad.

En el comunicado que publicaron para confirmar su separación, decían que se habían amado “profundamente” a lo largo de los once años de relación. ¿Echan de menos los que decían que habían sido los años “más bonitos” de sus vidas? Decían que continuarían trabajando como socios y desarrollando proyectos en común, lo que podría ser una pista detrás de esta última reunión. No han querido pronunciarse al respecto y todo son, de momento, especulaciones.

Gerard Piqué, mientras tanto, en Port Aventura con los niños

Ahora que Shakira ha terminado la gira de conciertos, se ha tomado unos meses de vacaciones antes de trasladarse a Madrid y continuar con una serie de actuaciones que harán vibrar la capital española. Los niños están disfrutando del verano con su padre, Gerard Piqué, tal como demuestra que Vanitatis lo haya visto en una jornada familiar en Port Aventura.

Muchos testigos lo han visto en compañía de otros niños y un grupo de padres con los que se relajó por la noche mientras los demás descansaban. Sin embargo, el exfutbolista se habría asegurado de que no se publicara ninguna fotografía del día porque pidió a todos los que le pedían una foto que no los captaran en una imagen. Curioso que Clara Chía tampoco los acompañara en esta ocasión, una muestra más del acuerdo con Shakira del que se hablaba hace solo unos días que prohíbe que la nueva pareja de Gerard Piqué esté presente en los días familiares con los niños.