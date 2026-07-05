Gerard Piqué siempre ha sido muy celoso de su intimidad, pero de vez en cuando abre una pequeña ventana que permite descubrir algo sobre él. La última ocasión ha sido un poco sin querer, ya que su objetivo era mostrar la colección de balones y camisetas que tiene firmadas. En cambio, muchos han aprovechado el video que ha compartido en TikTok para fijarse en los detalles del despacho donde lo ha grabado. ¿Cómo es el ático de lujo donde vive en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona? Ahora lo podemos analizar y comparar con la información que publicaba al respecto, recientemente, la revista Semana.

El exfutbolista blaugrana reside en un ático “espectacular”, si hacemos caso a los redactores que han tenido acceso a las fotos de su interior. Lo describen como una casa “contemporánea, funcional y diseñada para tener comodidad y privacidad”. Se ha publicado en las revistas del corazón que se ha comprado un ático tríplex en la calle Muntaner, una de las zonas más exclusivas de la capital catalana. Con 500 metros cuadrados y un valor aproximado de 4,5 millones de euros, el piso cuenta con todos los lujos imaginables.

También se ha sabido que la distribución del piso responde a un estilo “puramente contemporáneo”, con espacios abiertos y materiales de alta calidad. El típico piso caro y minimalista, con cocina moderna integrada al comedor y una sala de estar inmensa. También cuenta con varias suites con baño y vestidor propio, de la misma manera que habría colocado una sala de juegos, una gran terraza exterior con zona chill out y un pequeño campo de fútbol privado.

¿Cómo tiene decorado el despacho Gerard Piqué? | TikTok

Gerard Piqué muestra cómo tiene decorado el despacho de su casa

En el video que ha publicado, como decíamos, lo vemos en su despacho personal y esto permite que curioseemos cómo está decorado su interior. Este espacio de trabajo de Gerard Piqué en casa tiene una gran mesa de líneas rectas en el centro, con sillas tapizadas en color beige que combina con la paleta cromática en gris suave y tonos arena que predomina. En las paredes, paneles lisos y estanterías abiertas llenas de luces LED camufladas.

Hemos podido ver que, en este despacho, tiene cuadros de estilo contemporáneo y también algunos retratos de sus hijos. Balones de fútbol, camisetas… todo de recuerdos de la época en activo que decoran esta sala donde también hay un gran sofá en el mismo color beige. Es de imaginar que el resto de la casa mantendrá una línea similar, muy de moda entre los famosos y los decoradores.