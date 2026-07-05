Gerard Piqué sempre ha estat molt gelós de la seva intimitat, però de tant en tant obre una petita finestra que permet descobrir alguna cosa sobre ell. L’última ocasió ha estat una mica sense voler, ja que el seu objectiu era mostrar la col·lecció de pilotes i samarretes que té signades. En canvi, molts han aprofitat el vídeo que ha compartit a TikTok per fixar-se en els detalls del despatx on l’ha gravat. Com és l’àtic de superluxe on viu al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona? Ara el podem analitzar i comparar amb la informació que publicava al respecte, recentment, la revista Semana.
L’exfutbolista blaugrana resideix en un àtic “espectacular”, si fem cas als redactors que han tingut accés a les fotos del seu interior. La descriuen com una casa “contemporània, funcional i dissenyada per tenir comoditat i privacitat”. S’ha publicat a les revistes del cor que s’ha comprat un àtic tríplex al carrer Muntaner, una de les zones més exclusives de la capital catalana. Amb 500 metres quadrats i un valor aproximat de 4,5 milions d’euros, el pis compta amb tots els luxes imaginables.
També s’ha sabut que la distribució del pis respon a un estil “purament contemporani”, amb espais oberts i materials d’alta qualitat. El típic pis car i minimalista, amb cuina moderna integrada al menjador i una sala d’estar immensa. També compta de diverses suites amb lavabo i vestidor propi, de la mateixa manera que hi hauria col·locat una sala de jocs, una gran terrassa exterior amb zona chill out i un petit camp de futbol privat.
Gerard Piqué mostra com té decorat el despatx de casa seva
En el vídeo que ha publicat, com dèiem, el veiem en el seu despatx personal i això permet que tafanegem com està decorat el seu interior. Aquest espai de feina de Gerard Piqué a casa té una gran taula de línies rectes al centre, amb cadires entapissades en color beix que combina amb la paleta cromàtica en gris suau i tons sorra que hi predomina. A les parets, panells llisos i estanteries obertes plenes de llums LED camuflats.
Hem pogut veure que, en aquest despatx, té quadres d’estil contemporani i també alguns retrats dels seus fills. Pilotes de futbol, samarretes… tot de records de l’època en actiu que decoren aquesta sala on també hi ha un gran sofà en el mateix color beix. És d’imaginar que la resta de la casa mantindrà una línia similar, molt de moda entre els famosos i els decoradors.