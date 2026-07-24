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El motiu que fa fora Clara Chía dels plans familiars de Gerard Piqué
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
24/07/2026 12:29

Gerard Piqué i Shakira han arribat a un acord no escrit que, malgrat els seus intents de mantenir-lo ocult a la premsa, s’ha acabat filtrant. Molts van destacar que semblava estrany que l’exfutbolista no acudís amb Clara Chía a la final del Mundial, però ara se sap que hi havia un motiu de pes darrere d’aquesta absència. Alguna vegada ja s’havia dit, que la cantant colombiana li havia demanat a l’exparella que quan exercís de pare ho fes sense la companyia de la seva nova xicota. Doncs bé, sembla que aquesta informació era certa.

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L’exdefensa blaugrana ha acudit a molts partits de la selecció espanyola amb ella, però no ho ha fet en la gran final perquè tenia previst acudir-hi amb els petits Milan i Sasha. Diversos testimonis han gravat la seva arribada a l’estadi i, també, com un dels nens ballava content l’actuació de la seva mare. I és que, segurament, també ha influït que Shakira fos una de les encarregades de cantar en directe durant el descans del partit. No volien coincidir tots tres al camp? Hauria estat incòmode, certament, però ja ha passat temps des que se separessin i Gerard Piqué iniciés la relació amb Clara Chía…

Hi ha crisi entre Gerard Piqué i Clara Chía?

Des de Vanitatis han estat preguntant a l’entorn de les dues parts per veure si, realment, hi ha una mena d’acord que prohibeix l’estada de Clara Chía en aquests dies amb els nens. La sorpresa? Sembla que així és: “Gerard Piqué i la cantant té un acord tàcit, no escrit, segons el qual l’empresari ha de deixar de banda la seva parella en algunes situacions familiars”. La cosa és que ja ho han normalitzat i ja no suposa motiu de discusions: “Quan Gerard Piqué exerceix de pare, Clara Chía fa una passa enrere“. A més a més, que eren plenament conscients que la presència de la noia en aquesta final -amb l’actuació de Shakira pel mig- hauria generat una expectació mediàtica i moltíssims comentaris que han volgut evitar.

L’absència de Clara Chía no respon a cap mena de crisi entre ells, totalment al contrari: “Van tenir un enamorament sobtat fa uns anys i, ara, continuen enamoradíssims“. De fet, asseguren que la relació travessa un moment “molt sòlid“. Si hi ha cites en les que ella no l’acompanya és per diversos motius: “Algunes absències són qüestions lògiques, d’altres són exigències de Shakira i ells van adaptant-se com poden”, ha assenyalat una font propera a la parella.

Gerard Piqué i Clara Chía reapareixen en un viatge romàntic a Venècia - Lecturas
Gerard Piqué i Clara Chía reapareixen en un viatge romàntic a Venècia | Lecturas

Una relació que ha acabat sent molt més duradora del que alguns preveien i que continuen superant els entrebancs que intenta posar Shakira.

Gerard Piqué Shakira

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