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L’assistent a quatre grapes, protagonista del vídeo més hilarant de Shakira
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
09/07/2026 10:49

Shakira ha protagonitzat una escena hilarant a televisió que serà recordada molt de temps. Ha passat molt de temps des que la cantant colombiana prometés a David Broncano que apareixeria al seu programa, el que ha complert a mitges perquè hi ha anat… però per videotrucada des dels Estats Units. El que el presentador no podia imaginar-se era que acabaria veient l’artista pixar-se de riure quan s’ha adonat que estava passant algú per darrere seu a quatre grapes.

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Què estava passant? Ha resultat inevitable recordar alguns vídeos similars com el cas d’Alfonso Merlos -amb la reportera Alexia Rivas passant per darrere i, així, traient a la llum que mantenien una aventura- o la famosa mainadera d’un professor, que va ser gravada en directe mentre s’enduia el nen de l’habitació quan ell parlava amb la BBC. En aquest cas, era l’assistent de Shakira qui no podia evitar ser captada per la càmera malgrat els seus intents de mantenir-se fora de pla.

La cosa és que Shakira havia rebut una trucada mentre estava en ple directe a La Revuelta i la noia va voler ajudar-la a penjar. Com que es trobava a l’altra punta de la taula, va decidir que era una bona idea passar ajupida per darrere per evitar ser vista. Ara bé, no ha servit que intentés dissimular perquè ha aparegut al pla i David Broncano ha rigut moltíssim amb l’escena. Fins i tot Shakira s’ha espantat en veure algú passar per darrere seu a càmera quan no s’ho esperava, cosa que ha derivat en la petició del presentador de voler conèixer aquesta persona.

És gràcies a això que hem conegut la Diana, que ha donat la cara després d’haver intentat no ser vista. Shakira i la seva assistent han rigut de valent, és clar. “M’ha agradat que hagis intentat mantenir la professionalitat i hagis pensat que, si t’ajupies, no et veuríem”, ha destacat Broncano. I ella ha lamentat que no li hagi sortit bé la jugada: “Sí, però crec que m’han vist…”. Un moment molt divertit que ha donat la vida al presentador: “Us ho agraeixo, ha estat molt guapo veure allà una persona reptant“.

L'assistent no ha pogut evitar que la captés la càmera - TVE
L’assistent no ha pogut evitar que la captés la càmera | TVE
El moment ha estat divertidíssim - TVE
El moment ha estat divertidíssim | TVE

Pel que fa a la resta de la videotrucada, que tampoc no ha estat gaire llarga, podem destacar que Shakira ha volgut promocionar la seva gira a Madrid que la farà oferir dotze concerts entre setembre i octubre: “Serà únic i tirarem la casa per la finestra. Només us diré que estic fent canvis al xou perquè sigui encara més espectacular, hi haurà artistes convidats també!”.

TV3, líder d’audiència malgrat la conversa de Shakira a La Revuelta

Aquest està sent un mes boníssim per a TVE gràcies a la retransmissió dels partits del Mundial de futbol. Justament aquest dimecres, però, no hi havia match i això els ha perjudicat fins al punt que han perdut el lideratge a Catalunya amb el que se sentien tan còmodes. Ni tan sols amb l’entrevista a Shakira han aconseguit fer ombra a TV3, que obté una mica d’aire fresc després d’uns dies dolents. Que hagin emès una comèdia espanyola els ha servit per remuntar, ni que sigui un dia, abans de l’inici dels quarts de final que és probable que ajudin la cadena pública espanyola a obtenir uns resultats encara més espectaculars.

La videotrucada de Shakira no ha aconseguit que La Revuelta lideri la nit de dimecres - TVE
La videotrucada de Shakira no ha aconseguit que La Revuelta lideri la nit de dimecres – TVE

De moment, però, una petita victòria que els deixa millor sabor de boca.

David Broncano Shakira

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