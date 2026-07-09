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TV3 marca un gol a TVE amb una pel·lícula malgrat la conversa amb Shakira a ‘La Revuelta’
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
09/07/2026 09:52

TVE està fent l’agost gràcies al Mundial de futbol, que la catapulta a la primera classificació de cadenes més vista dia rere dia. La retransmissió dels partits sempre és sinònim de quotes de pantalla elevadíssimes i, certament, els resultats que estan obtenint són molt espectaculars. A Catalunya, la principal perjudicada és TV3 que s’ha quedat relegada a un segon lloc al que no hi està gaire acostumada. La bona notícia enmig d’aquest desert ha arribat dimecres, però, l’únic dia sense partit. La cadena pública catalana ho ha aprofitat i ha col·locat una pel·lícula al prime time que ha aconseguit convèncer els teleespectadors.

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El Favor, el film de Juana Macías del 2022, ha obtingut un share del 13,6% que la converteix en l’opció més vista de la nit. Amb Inma Cuesta i Sara Sálamo entre les actrius principals, té com a protagonistes una família benestant i respectada que tornen al poble per donar l’últim adeu a l’Amparito. La seva última voluntat ha generat un terratrèmol en la família que ha fet gràcia a 170.000 persones de mitjana darrere la pantalla.

Tots ells han aconseguit superar el 9,7% del programa d’Antena 3, Salta, l’especial de First Dates a Telecinco (7,2%) i el 7,8% de La Revuelta. I atenció, perquè el programa de David Broncano no tenia un programa dolent… tenint en compte que el seu plat principal era una estrella tan internacional i mediàtica com Shakira. La cantant colombiana hi ha participat a través d’una videoconferència que ha durat poca estona, però que s’hagi vist la seva treballadora de la llar a quatre grapes per evitar ser captada per al càmera -espòiler, sense èxit- ha fet moltíssima gràcia.

La pel·lícula ha retornat el lideratge a TV3
La pel·lícula ha retornat el lideratge a TV3
La videotrucada de Shakira no ha aconseguit que La Revuelta lideri la nit de dimecres - TVE
La videotrucada de Shakira no ha aconseguit que La Revuelta lideri la nit de dimecres | TVE

El Mundial de futbol complica les audiències de TV3

L’emissió d’aquesta comèdia espanyola ha estat una molt bona tria, això queda clar, en un mes especialment complicat per a TV3 i també les altres cadenes. Només hi ha Mundial de futbol cada quatre anys i, davant d’això, són milers els aficionats que ho deixen tot per seguir la retransmissió d’absolutament tots els partits. TVE deu estar més que encantada i desitjant, evidentment, que arribi ja el següent match especialment ara que es posa interessant amb els quarts de final.

Cal recordar, per exemple, que ni tan sols el final de temporada del Polònia -que havia preparat un especial amb la mort de Toni Soler– ha salvat TV3 de l’ecatombe d’audiències que ha suposat el Mundial de futbol. Tarda de cine els va retornar l’alegria la setmana passada, això sí, així que ja són dos exemples que demostren que només la ficció pot suposar un cop d’aire fresc per a la cadena.

Shakira TV3

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