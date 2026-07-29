Ferran Torres ha estat considerat el solter d’or de la selecció espanyola que ha guanyat la seva segona estrella, un Mundial de futbol on ell ha destacat especialment gràcies al gol que va marcar a la final. Doncs males notícies per a aquelles interessades, tenint en compte que els paparazzi l’han enxampat en unes fotos molt tendres amb una noia que l’ha acompanyat a les seves vacances.
El jugador del Barça ocupa avui tots els titulars de les revistes del cor, que van farcides de les fotos d’aquests dies que ha passat a Eivissa amb bona companyia. La revista Lecturas ha estat la primera a treure a la llum una relació que, de moment, no se sap si és esporàdica o més aviat formal. El que sí que s’ha filtrat és la identitat d’aquesta noia, una hostessa italiana anomenada Jasmine Hafez.
Que els hagin vist junts a diferents locals de l’illa ha alimentat els rumors, és clar. I com s’han conegut? Expliquen, des de diversos mitjans, que hauria estat un amic en comú qui els hauria presentat. Quan haurien començat a parlar més, però, hauria estat a través d’Instagram: “Des de llavors, el seu vincle s’hauria anat fent estret fins al punt de compartir aquestes vacances“.
Una anècdota que s’ha sabut? Que Ferran Torres estava amb l’hostessa italiana quan va creuar-se amb una de les seves exparelles, la influencer Martina Hunter. Fa gràcia que destaquin que Ferran “no va fer-li cas“. La seva relació més mediàtica va ser la que va mantenir amb la filla de Luis Enrique, per això, amb qui va trencar el 2023 en una separació amistosa que va cridar molt l’atenció.
Qui és i a què es dedica la companya de Ferran Torres?
Jasmine viu a Itàlia, el seu país natal, on va estudiar Turisme i Disseny de Productes. Sempre s’ha dedicat a l’organització d’esdeveniments, pel que diuen, el que li permet presumir de tenir “experiència en la gestió d’equips”, la “millora d’experiència del client” i “l’optimització de processos operatius”. En el seu perfil de LinkedIn, assegura que ha treballat com a administrativa d’un allotjament turístic. I ara mateix, treballa d’hostessa d’esdeveniments.
En el seu perfil d’Instagram, veiem que publica fotos amb llibres, fent esport i gaudint d’un viatge rere un altre. De moment, cap instantània que demostri que ha estat amb Ferran Torres en aquests primers dies de vacances. I d’Eivissa a Sardenya, on es troba amb amigues en el poble exclusiu -i caríssim- Porto Cervo. Si arribarà un moment de foto junts o no, encara és un misteri.