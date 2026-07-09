Totes les fotos de les vacances de superluxe de Luis Enrique i la família

Luis Enrique i Elena Cullell han format una família preciosa de la que presumeixen sempre que poden. L’entrenador del Paris Saint-Germain ha aprofitat que els seus jugadors estan concentrats en el Mundial per descansar i recarregar piles en un dels seus destins preferits, Formentera. I no ho sabem perquè l’hagin enxampat els paparazzi en una de les platges d’aigües cristal·lines de l’illa, sinó perquè la filla ha compartit un àlbum de fotos familiar a Instagram que dona detalls de què estan fent durant aquestes vacances.
Sira Martínez, que va guanyar popularitat arran de la relació amb el futbolista Ferran Torres, ha aconseguit un bon grapat de fans a les xarxes socials. Des d’aquí, ha obert una finestra a la seva intimitat en un gest que agradarà als més tafaners.
Totes les fotos de l’escapada de Luis Enrique a Formentera
Tots quatre han gaudit d’uns dies d’escapada a Formentera que els han enamorat, tal com s’intueix a les fotografies que han fet públiques. En elles, veiem que han estat navegant per l’illa a bord d’un iot espectacular. Bones vistes, esports aquàtics, menjar exquisit… tota una sèrie de luxes que no han ocultat en aquest resum.
Sempre agrada estar de vacances i, encara més, si pots gaudir-les amb diners i una desconnexió real. Des de les Illes Balears han vist les postes de sol precioses, han nedat en el seu mar espectacular, han omplert la panxa i també han tingut temps de jugar a jocs de taula si ens fixem en totes les imatges que han compartit.
Però no han estat tots els dies a bord del vaixell, sinó que també se’ls ha vist a la platja o en un jardí mentre gaudien d’un àpat familiar amb els avis.
Amb tot, unes vacances per a emmarcar que de ben segur encara continuaran unes setmanes més fins que comenci la pretemporada de futbol que forci l’entrenador a tornar a la gespa.