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Totes les fotos de les vacances de superluxe de Luis Enrique i la família
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
09/07/2026 13:35

Luis Enrique i Elena Cullell han format una família preciosa de la que presumeixen sempre que poden. L’entrenador del Paris Saint-Germain ha aprofitat que els seus jugadors estan concentrats en el Mundial per descansar i recarregar piles en un dels seus destins preferits, Formentera. I no ho sabem perquè l’hagin enxampat els paparazzi en una de les platges d’aigües cristal·lines de l’illa, sinó perquè la filla ha compartit un àlbum de fotos familiar a Instagram que dona detalls de què estan fent durant aquestes vacances.

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Sira Martínez, que va guanyar popularitat arran de la relació amb el futbolista Ferran Torres, ha aconseguit un bon grapat de fans a les xarxes socials. Des d’aquí, ha obert una finestra a la seva intimitat en un gest que agradarà als més tafaners.

La família de Luis Enrique gaudeix a Formentera - Instagram
La família de Luis Enrique gaudeix a Formentera | Instagram
Els fills de Luis Enrique gaudeixen al iot - Instagram
Els fills de Luis Enrique gaudeixen al iot | Instagram
El menjar a bord del iot no està gens malament - Instagram
El menjar a bord del iot no està gens malament | Instagram
Sira obre l'àlbum de les vacances familiars - Instagram
Sira obre l’àlbum de les vacances familiars | Instagram

Totes les fotos de l’escapada de Luis Enrique a Formentera

Tots quatre han gaudit d’uns dies d’escapada a Formentera que els han enamorat, tal com s’intueix a les fotografies que han fet públiques. En elles, veiem que han estat navegant per l’illa a bord d’un iot espectacular. Bones vistes, esports aquàtics, menjar exquisit… tota una sèrie de luxes que no han ocultat en aquest resum.

Sempre agrada estar de vacances i, encara més, si pots gaudir-les amb diners i una desconnexió real. Des de les Illes Balears han vist les postes de sol precioses, han nedat en el seu mar espectacular, han omplert la panxa i també han tingut temps de jugar a jocs de taula si ens fixem en totes les imatges que han compartit.

Però no han estat tots els dies a bord del vaixell, sinó que també se’ls ha vist a la platja o en un jardí mentre gaudien d’un àpat familiar amb els avis.

Les platges d'aigües cristal·lines han convençut la família - Instagram
Les platges d’aigües cristal·lines han convençut la família | Instagram
Tots quatre han aprofitat per fer esports d'aigua - Instagram
Tots quatre han aprofitat per fer esports d’aigua | Instagram
Tota la família reunida per vacances - Instagram
Tota la família reunida per vacances | Instagram

Amb tot, unes vacances per a emmarcar que de ben segur encara continuaran unes setmanes més fins que comenci la pretemporada de futbol que forci l’entrenador a tornar a la gespa.

Luis Enrique

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