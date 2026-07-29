Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia s’han retrobat a Mallorca en una de les escenes més inesperades d’aquest estiu. Que hagin convidat a l’emèrit a la festa del 80è aniversari d’un amic ha propiciat una reunió amb la dona i la resta de la família que pocs sospitaven que pogués arribar, tenint en compte que l’han expulsat de les vacances a Marivent… bé, i també del dia a dia de l’aristocràcia. Doncs ara acaben de publicar-se unes fotografies i unes informacions que aporten més llum al respecte.
Des de la Casa Reial no han volgut donar explicacions perquè consideren que forma part de la vida privada de la família reial. No obstant això, el mitjà especialitzat Monarquía Conidencial ha pogut saber com va organitzar-se aquesta trobada dels reis emèrits. I és que els amics de l’emèrit insisteixen que, en realitat, va ser ell qui va manifestar el seu desig de tornar a Mallorca: “Va mostrar un especial interès en tornar a trepitjar Marivent, una de les seves residències habituals durant molts anys”.
No van deixar que dormís al Palau de Marivent amb la resta, ja que sabien que aquesta imatge de normalitat no faria cap mena de gràcia al seu fill Felip -qui, per cert, va ser l’únic absent en aquesta gran reunió familiar-. De fet, diferents fonts recorden que Joan Carles “no està autoritzat a pernoctar allà”.
Sí que va poder posar-hi un peu, cosa que diuen que va ajudar a què aquest fos un viatge “d’important càrrega emocional” per a ell. Resulta curiós que diguin que deixés anar “més d’un somriure” mentre estava allà i que repetís, diverses vegades, un “quant de temps ha passat” ple de nostàlgia. Doncs potser perquè ha fet alguna cosa malament que li ha impedit tornar-hi tot aquest temps.
Els nets de Joan Carles i Sofia, amb les parelles en un iot a Mallorca
Els reis emèrits no són els únics que han estat a Mallorca, però, ja que també Cristina i Elena hi han passat uns dies de vacances aprofitant aquesta última setmana sense Felip, Letícia i les nenes per allà. Les dues infantes han estat amb els seus respectius fills en una jornada d’alta mar que ha cridat l’atenció dels fotògrafs, ja que ha permès veure els Urdangarin i els Marichalar molt ben avinguts.
Relaxats, amb patates i cerveses, amb la moto aquàtica, fent salts a l’aigua… i, tot, amb la companyia de les seves parelles amb els qui s’han mostrat molt tendres. Juan Urdangarin, especialment, ha estat captat mentre li feia petons a la noia d’origen hindú amb qui viu a Londres des de fa uns mesos.
En les imatges que ha compartit Telecinco en exclusiva, també veiem el seu germà Pablo amb Johana Zott o l’altre Urdangarin, Miguel, amb la xicota Olympia. Froilán i Victoria Federica no s’han perdut aquesta gran reunió, en la que estava l’emèrita Sofia com a matriarca orgullosa amb la seva cunyada i un parell de familiars grecs com a convidats.
Queda clar, doncs, que els Borbons continuen gaudint de la bona vida que tenen a l’estiu i també durant els altres mesos de l’any. Una bona sintonia familiar que es trenca, del tot, quan entren en l’equació Felip i Letícia o les filles, les grans apartades de la resta de cosins.