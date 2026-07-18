Paloma Rocasolano sempre ha estat molt present a la vida de Letícia, també des que entrés a formar part de la família reial. La mare de la monarca espanyola ha ajudat activament en la criança d’Elionor i Sofia, dues netes que han tingut una àvia present… mentre que no feien massa cas a l’altra. Des de fora ha semblat curiós que fos ella qui es quedés a càrrec de les nenes quan els reis marxaven a l’estranger i no Sofia, que vivia literalment al mateix edifici. I sempre s’ha dit que la reina emèrita ha lamentat aquesta gran diferència de tracte, de fet, una queixa que té a veure amb la negativa de Paloma a acudir al palau de Marivent.
Si fem cas a la informació que han publicat a Lecturas aquesta setmana, la mare de Letícia sempre s’hauria negat a passar l’agost amb ells a Mallorca i ara sabem per què. El palau de Marivent ha estat el refugi dels Borbons per al mes d’agost, una casa a la que han convidat família més propera, cosins llunyans, amics i també altres aristòcrates. Com és que mai no hi hem vist a Paloma Rocasolano? No la conviden?
Paloma Rocasolano no ha estat convidada a Marivent?
Fa un parell de setmanes, va dir-se que ella ha lamentat sempre no haver estat massa ben tractada pels Borbons. Potser com a càstig pel paper protagonista que ha tingut en detriment del de Sofia? La grega s’hauria queixat bastant a Felip i aquest hauria convençut a Letícia per arribar a un pacte no escrit sobre el tema? I en què consistia? Bàsicament, en demanar que la mare es fes “a un costat” durant les vacances d’estiu. Ja que anaven a la residència dels avis paterns a Mallorca, què mínim que fossin els únics cangurs aquells dies d’agost.
“En el moment en què la família posava un peu a Mallorca, Paloma Rocasolano es feia a un costat. La infermera entenia que aquell no era el seu lloc i no era una qüestió d’espai, sinó de respecte”, expliquen en la revista del cor. Des d’aquí aplaudeixen que hagi estat “extremadament discreta” i que no hagi ocupat un lloc que no li correspon. A més a més, que no necessita demostrar “ni pregonar” ser un suport per a Letícia perquè ja ho sap tothom.
Marivent és el lloc preferit de Sofia, un refugi al que ha acudit en els seus pitjors moments i en el que recorda els seus anys a Grècia. Paloma Rocasolano és conscient que, en cas que trepitgés el seu territori, la premsa s’hi faria ressò i no vol això. La seva relació ha estat cordial al llarg de tots anys i no tindria cap interès a empitjorar-ho ara. Una història de consogres que farà gràcia als més tafaners, això segur.