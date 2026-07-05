Elionor de Borbó acabarà la formació militar exprés que han preparat per a ella d’aquí a poques setmanes, el que donarà pas a l’estiu previ al seu inici com a estudiant universitària. El pròxim setembre, la filla gran de Felip i Letícia començarà la carrera de Ciències Polítiques a una universitat pública de Madrid, al campus de Getafe de la Universitat Carlos III. Serà més gran que els seus companys, tenint en compte que farà els 21 anys en el primer mes de curs. Què se sap d’aquesta nova aventura de la flamant esperança dels monàrquics espanyols? Des de Monarquía confidencial han investigat com és el pla d’estudis de la carrera i què li depara, doncs, per a aquest primer semestre.
La vida de l’aristòcrata farà un gir de 180 graus, és clar, ja que el campus universitari no tindrà absolutament res a veure amb l’exèrcit de l’aire en el que ha estat inscrita l’últim any. Casualitat o no, han pogut saber que el centre universitari en el que estudiarà està preparant una transformació acadèmica “profunda” abans de la seva arribada. El seu serà el primer any del pla d’estudis que han renovat, uns canvis amb què han intentat trencar l’esquema que havia tingut sempre aquesta formació. L’objectiu? “Adaptar-la a la nova realitat geopolítica”.
En aquest primer any a les aules, el professorat intentarà que la princeseta i els seus companys comencin a tenir un contacte directe amb el món jurídic. L’estructura interna de la carrera canviarà, informen, ja que han considerat que la càrrega teòrica del primer any necessitava ser redistribuït: “Deixen els enfocaments purament instrumentals per oferir, ara, una visió molt més competitiva i adaptada al lideratge actual”. S’han modernitzat les assignatures i les han adaptat a la digitalització, afegeixen.
Quina casualitat que se sabés que a Elionor sempre li ha interessat molt la Tecnologia i ara, justament, hagin afegit dues assignatures obligatòries anomenades “Competències digitals per a l’ús de la informació” i “Estratègies d’Expressió”. En el programa deixen clar que l’objectiu d’aquestes és intentat “polir les habilitats tecnològiques i comunicatives que són necessàries en l’esfera pública actual”. Ni fet a propòsit per a ella, vaja. Li anirà bé estudiar “Actors Polítics” i “Política Mundial”, deuen considerar des de La Zarzuela. Serà curiós per a ella haver d’estudiar el paper de la monarquia a la que pertany…
Així serà el dia a dia d’Elionor a la Universitat
Un altre aspecte que no havia sortit a la llum encara té a veure amb l’idioma de les classes que cursarà. Es tracta d’una carrera universitària en castellà, però el programa és cada cop més bilingüe i compten amb dues assignatures que s’imparteixen en anglès. Ella no tindrà problema en això tenint en compte que li han pagat el Batxillerat en un internat summament prestigiós -i caríssim- a Gal·les, per descomptat.
Sí que s’ha filtat a la premsa que cursarà l’horari de matins, així que tindrà totes les tardes lliures per estudiar o sortir de farra. Als més tafaners els interessarà descobrir com és Elionor en aquesta nova faceta d’estudiant universitària. No dormirà al campus com els seus companys, ja que tindrà la residència dels pares molt a prop. Farà vida a la cafeteria o la biblioteca del campus? Se la veurà a les festes esbojarrades que se celebren en aquella facultat? Serà la pròxima tardor quan es descobreixin detalls d’uns anys en què, desgraciadament, el més probable és que pràcticament no es filtri cap imatge d’Elionor a la universitat.