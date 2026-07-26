Karmele Marchante ha treballat tota la vida a televisió, un mitjà al que ha tornat després d’un temps fora de Telecinco per problemes diversos. L’estrella catalana no ho ha tingut fàcil en els últims anys, però és que tampoc no ho va tenir quan era petita i vivia en una família amb molts problemes.
La catalana ha parlat de la seva infància en algunes entrevistes personals, però mai no havia donat tants detalls com ha fet en la promoció del seu últim llibre quan ha parlat amb La Vanguardia. En aquesta conversa, ha qualificat la seva infància com “trista” i ha compartit detalls molt impactants d’uns primers anys que l’han marcat per sempre: “La meva infància va ser trista, no tenia joguines, ni ossets de peluix o amigues, ni tan sols m’organitzaven aniversaris”.
Era molt petita quan els pares van demanar als avis de Tortosa que cuidessin d’ella, quan Karmele va haver de viure sense el pare ni la mare. Ara que han passat els anys, lamenta haver sentit tanta “soledat” i “manca d’estima” durant tant de temps. Va ser d’aquestes nenes que han de madurar abans d’hora: “Vaig estar vivint amb els meus amics en un entorn molt tancat de Tortosa”.
L’única cosa bona, que va conviure amb una àvia emprenedora que era l’autèntica matriarca de la família: “Vaig créixer amb ella perquè els meus pares em van abandonar. Recordo que tenia una guardiola on anava guardant diners per poder anar a veure els meus pares i la meva germaneta”, ha reconegut.
Karmele Marchante recorda el pitjor incident que ha viscut amb el pare
Molts encara recorden el testimoni duríssim que va treure a la llum sobre un incident amb el pare que mai no podrà oblidar. El pare era totalment contrari a l’ús del català i, un dia, va pegar-la com a càstig per haver-la sentit parlar català amb una amiga de l’escola: “Em va tirar a terra del cop… Mai no li vaig perdonar la severitat, la duresa i la crueltat amb la que em va tractar”.
El pare era molt dur amb ella, mentre que la mare era totalment permissiva davant d’això. De fet, va arribar a permetre que tragués una pistola d’un calaix i l’amenacés de matar-la. La seva va ser una infància realment complicada, per tant, i Karmele considera que és per això que acabaria convertint-se en una noia inconformista.