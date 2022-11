Karmele Marchante revela quan i per què va començar a ser independentista

Karmele Marchante ha publicat un llibre amb les seves memòries anomenat No me callo, el que demostra ja d’entrada que continua amb la intenció de no tenir pèls a la llengua. La periodista, coneguda per molta gent com una col·laboradora enfadada i penedida d’haver treballat a Sálvame, torna a deixar verd el programa del cor en les entrevistes promocionals que està concedint.

“El món de la premsa rosa mai no ha estat el meu i, al final, va convertir-se en la meva perdició… la que va fer que s’oblidés tot el meu currículum anterior. He escrit aquest llibre per reivindicar la meva persona davant del personatge que va crear la televisió nefasta del cor. Jo no sabia on em ficava quan vaig entrar a Tómbola, ningú no sabia que acabaria tenint tant d’èxit. El que ara em fa pena és l’Espanya profunda, que és la que veu Sálvame. Haurien d’estar motivats per veure un altre tipus d’entreteniment televisiu i és una pena que vegin el programa perquè és una escombraria“, insisteix a El Periódico.

Karmele Marchante publica les memòries | Instagram

Karmele Marchante parla de política i defensa el seu independentisme

Als seus 76 anys, Karmele revela que la seva infància no va ser fàcil i que va ser llavors quan va començar a adonar-se que la independència de Catalunya és imprescindible: “Vaig passar els 12 primers anys de la meva vida amb la meva àvia, que va ser la matriarca i l’emprenedora de la família. Amb el meu pare sempre vaig tenir molt mala relació… Sempre he batallat contra ell, el qui va arribar a apuntar-me amb una pistola carregada. Allò va ser molt dur, però també una alliberació. Vaig marxar de la casa familiar i em vaig independitzar professionalment i econòmicament. El meu pare, criat a Salamanca, portava malament això del català i jo mai no ho vaig entendre perquè es va casar amb una catalana”, reflexiona en confirmar que la pegava si la sentia parlar català.

Precisament sobre el tema català ha reconegut que no li agrada com ho estan fent els polítics: “Sempre s’estan discutint… Estic allunyada sentimentalment dels independentistes i l’única cosa que vull és que s’aclareixin i s’uneixin. A mi m’agraden Barcelona i Madrid al mateix nivell, encara que sempre preferiré l’Empordà perquè és on he estiuejat molt de temps”. I, també sobre política, ha deixat clar a qui votarà en les pròximes eleccions: “M’encanta Yolanda Díaz i la votaré. M’agradaria que ella fos la pròxima presidenta perquè és estupenda i és una dona. Em fa pena l’actitud de Pablo Iglesias amb ella… L’esquerra ha d’unir-se per poder sortir d’aquí”.