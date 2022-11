Chelo García-Cortés, endeutada i “desesperada” per marxar de ‘Sálvame’

Chelo García-Cortés acumula un deute rere un altre i la situació està lluny de millorar. La periodista treballa a Sálvame des de fa molts anys, una etapa de la que està fart des de fa temps. Ella mateixa ha reconegut que li encantaria marxar del programa de Telecinco perquè sent que no la tracten bé. El problema? Que no pot renunciar als diners que li aporta aquesta feina.

La revista Lecturas explica avui que Chelo continua sense aixecar el cap: “Als seus greus problemes econòmics se suma la sensació d’estancament professional que sent i del que està desesperada per sortir. La col·laboradora no és feliç, però ha d’aguantar obligada per la seva extrema necessitat monetària”.

L’últim projecte en el que tenia bolcades les seves esperances era un llibre sobre la seva vida, Sin etiquetas. En això tampoc no està tenint sort, però, ja que pràcticament no s’està venent i es troba en el número 2.076 del rànquing de més venuts.

Chelo García-Cortés promociona un llibre que no ha triomfat gens | Instagram

Chelo García Cortés, ofegada pels deutes i amb ganes de canviar de feina

Fa anys que està arruïnada per culpa d’un deute molt elevat amb l’Agència Tributària. A més a més, arrossega una hipoteca a la que també ha de fer front. Chelo no vol continuar a Sálvame, però necessita feina. És per això que hauria començat a buscar feina en secret: “Són molts els testimonis que avalen que, des que va arribar de Supervivientes, s’ha postulat per treballar en diferents espais”.

En totes aquestes entrevistes estarien destacant que té una trajectòria que li permet aspirar a feines molt millors. Una de les portes que hauria picat més vegades és la d’Ana Rosa Quintana, a qui s’hauria ofert com a tertuliana diverses vegades. Està en contra de la fama que li ha fet guanyar el programa, ja que considera que és molt més que un personatge del cor i tampoc no li agrada haver hagut de parlar de la seva vida privada.