Així és l’espectacular anell de diamants que Joan Carles va donar a Corinna

Corinna insisteix en el nou capítol del seu pòdcast en què Joan Carles de Borbó estava “enamoradíssim” d’ella, una idea que confirmen altres fonts properes a l’emèrit espanyol. La seva amant més polèmica assegura que li va arribar a regalar un anell de compromís “gegant i espectacular”. Ella era conscient que no podien casar-se, ja que el matrimoni amb Sofia continuava vigent: “Sempre el vaig veure com un gest que demostrava com m’estimava. Ara bé, ell em deia que volia casar-se amb mi i que li encanaria poder fer-lo l’endemà. Va ser més simbòlic que vinculant”.

Ella no podia presumir d’anell molt alegrament, tenint en compte que estaria dient que estava promesa a un home casat. En les declaracions del capítol d’aquesta setmana, reconeix que tampoc no el duia sempre posat: “Vaig ser molt discreta en públic i només ho sabien poques persones, només alguns amics molt íntims de Joan Carles. Tenia la precaució de no dur-lo en reunions en els que poguessin fixar-se en ell i provocar rumors a Palau”.

Ha estat ara quan s’ha filtrat la foto de l’anell, una joia increïble amb un gran diamant al centre i dos més als costats que podria haver costat més d’un milió d’euros. Ha estat ella la que ha compartit la foto de l’anell amb els productors.

Així és l’anell que Joan Carles va regalar a Corinna | Project Brazen

Sofia de Grècia, molt preocupada per les declaracions de Corinna

Jaime Peñafiel ha revelat en la seva columna d’El Mundo que Sofia de Grècia està “preocupada” per les declaracions que està fent Corinna en el seu pòdcast: “Aquests vuit capítols serà pura dinamita per a l’emèrit i per a la família reial. Em diuen que el pànic i el terror s’han apoderat de Sofia, la més afectada per raons òbvies (inexplicablement continua sent la dona del seu marit)”.

Ara bé, també Felip i les germanes estarien commocionats per tot el que estan descobrint sobre el pare: “Felip apunta directament a la corona espanyola, que es veurà esquitxada per tot el que explica una Corinna despitada. Així mateix les infantes Elena i Cristina, ja que mai no és agradable conèixer les misèries d’un pare”.