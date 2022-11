Tota la veritat sobre Iñaki Urdangarin: diners i bona vida a presó

Iñaki Urdangarin ha hagut de passar per quiròfan després de patir una caiguda quan feia exercici. L’exduc de Palma s’ha trencat el colze, una fractura que necessitava una intervenció d’urgència per evitar que acabés amb conseqüències més greus. I d’aquesta mala notícia, a una altra… El periodista Nacho Gay acaba de publicar un llibre en el que explica tot el que ha descobert sobre els darrers anys de l’exmarit de Cristina de Borbó.

El promociona en una entrevista reveladora a ABC, en la que treu a la llum alguns dels detalls més impactants: “La part de la seva vida sobre la que m’ha costat més trobar informació ha estat sobre l’estada a presó. El que he pogut saber és que allò semblava més un loft que una cel·la. Ara bé, és cert que va estar a punt de perdre el cap a presó després d’estar dos anys i mig sol. Diuen que a l’habitació tenia una cama més gran del normal, una bicicleta estàtica davant de la televisió i una cafetera”. També ha sabut que Iñaki hauria començat a refugiar-se en la fe a presó: “Llegia llibres de religió, parlava amb un sacerdot i intentava reconstruir la seva vida des d’un punt de vista psicològic i mental”.

Iñaki Urdangarin hauria canviat radicalment en un punt concret de la seva vida: “El descriuen com un ésser que irradiava felicitat i que sempre estava fent bromes. Diuen que és original, no especialment intel·ligent però sí molt ràpid. El problema és que es va veure molt pressionat per estar casat amb la infanta, ja que volia donar un nivell de vida als fills que va acabar sent una trampa per a ell. A partir d’aquí va començar la seva decrepitud pública i personal”.

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó tornen a coincidir a Ginebra | Europa Press

Iñaki Urdangarin, amb més diners del que es pensa

I de què viu actualment Iñaki Urdangarin? “El seu entorn assegura que la manté la seva família. És impossible de demostrar, però quan preguntes si és cert que no té diners, es riuen de mi”. El director de Vanitatis diu que Iñaki va començar la seva aventura amb Ainhoa Armentia l’estiu del 2021, sis mesos abans que publiquessin les primeres fotos junts: “Ella va convertir-se en la seva vàlvula d’escapament. Es van conèixer al despatx on treballaven i van anar intimant en les sortides que feien a diversos bars quan acabava la jornada”.