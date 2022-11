Treuen a la llum què pensa Joan Carles de Borbó sobre el pòdcast de Corinna

Joan Carles de Borbó mai no s’hauria imaginat que l’aventura extramatrimonial amb Corinna li acabaria comportant tantíssims problemes i maldecaps. L’alemanya ha estat l’amant més controvertida de l’emèrit espanyol, una dona que no s’ha callat i que continua traient a la llum intimitats sobre els anys que van passar junts. Ho fa en un pòdcast que està fent la volta al món, tenint en compte la gran repercussió que ha aconseguit.

Moltíssima gent està opinant sobre tot el que està revelant l’antiga amant de Joan Carles i, de fet, l’únic que encara no havia dit res era ell. El periodista Alejandro Entrambasaguas assegura, però, que coneix quina ha estat la primera reacció de l’emèrit davant d’aquest últim lleig de Corinna. En unes declaracions contundents recollides per Informalia, afirma que Joan Carles té una opinió clara malgrat no haver escoltat els àudios: “El mantenen informat sobre absolutament tot el que diu Corinna en aquests pòdcasts”.

“Joan Carles està convençut que tot això forma part de l’estratègia que ha iniciat Corinna per enfonsar-lo i que, sobretot, ho està aprofitant per guanyar diners. Ella ha dit que no s’està lucrant amb aquestes informacions, però ell no té cap mena de dubte que sí que ho està fent”, revela. A més a més, torna a insistir en què el pare de Felip VI vol tornar a Espanya: “Té clar que el seu retorn està en el seu cor, però no en la seva agenda. Hi ha certes qüestions que el govern espanyol ha de pactar amb la casa reial, per la qual cosa no sabrem fins a l’últim moment si l’emèrit tornarà a casa aquest Nadal”.

Corinna publica un pòdcast sobre la relació amb Joan Carles | Europa Press

Joan Carles de Borbó, tranquil davant de la batalla legal amb Corinna

El Borbó també hauria opinat sobre la batalla legal que manté amb Corinna en els tribunals de Londres. En la primera vista, ell va resultar beneficiat perquè li han cridat l’atenció de Corinna per la falta de proves i les contradiccions que hi havia en el seu testimoni: “Joan Carles està tranquil. Els advocats estan contents perquè ara s’està debatent si pot fer servir la seva immunitat com a Cap d’Estat. El que ha passat aquesta setmana a la Cort de Londres deixa Corinna en una situació delicada perquè un dels tres jutges s’ha adonat que les versions que ha donat no coincideixen”.

Un emèrit relaxat i sense por que només pensa en poder convèncer el govern espanyol per venir a menjar els torrons davant de la xemeneia del palau de La Zarzuela.