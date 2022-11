Tots els detalls de la trobada més desagradable entre Sofia i Corinna

Corinna continua escampant informació confidencial –i tafaneries– sobre la seva relació amb Joan Carles de Borbó. L’amant més escandalosa de l’emèrit publica el pròxim 14 de novembre el tercer dels seus pòdcasts, però no ha pogut evitar que ja avui s’hagi filtrat part del seu contingut. La revista Semana ha tingut accés als primers titulars que hi deixarà anar, els que tenen com a protagonista Sofia de Grècia. Aquest capítol s’anomenarà “Enveja”, el que ja és molt representatiu de tot el que s’hi explicarà.

Aquí, Corinna donarà detalls sobre l’anell de compromís que va arribar a regalar-li el Borbó: “Un anell d’aquella mida no el pots lluir en públic, totes les dones el volien veure. Només me’l posava davant dels amics més íntims del rei, qui estava molt orgullós d’ensenyar-lo a tothom. Jo no volia dur-lo posat en certes reunions perquè no volia provocar rumors al Palau. Òbviament ell encara estava casat, així que em vaig prendre aquella proposició com un senyal de com significava jo per a ell. Va ser un anell més simbòlic que vinculant”. Tot hauria canviat entre ells quan Corinna va assabentar-se que Joan Carles l’estava enganyant també a ella: “Feia 3 anys que m’enganyava amb una altra dona“.

Joan Carles va enganyar Corinna i això va suposar el final de la relació | Europa Press

Sofia va humiliar Corinna en pública en una escena “vergonyosa”

A més a més, traurà a la llum una topada molt desagradable amb la dona de Joan Carles: “Havia sentit a parlar sobre l’hostilitat de Sofia, a qui li obsessionava que pogués existir una relació entre nosaltres. L’emèrit em va convidar a Palau juntament amb un grup d’amics i jo vaig anar-hi sense dubtar i sense esperar que estigués la dona a Palau. A mi em feia molta por acudir a La Zarzuela i només ho feia si tenia la seguretat al 100% que durant la meva visita no coincidiria amb ella. Actuava així també per respecte, ja que l’última cosa que volia era muntar una escena”.

Corinna no volia trobar-se amb la dona enganyada, ja que aquest xoc podria derivar en una pluja de retrets i acusacions que volia estalviar-se. El problema va arribar amb aquella invitació a Palau. Corinna va arribar-hi en companyia d’altres amics sense esperar-se que estigués Sofia esperant-los. En veure-la, la grega s’hauria apropat a ella i l’hauria assenyalat: “Sé qui ets“, li hauria dit de males maneres.

“El rei Joan Carles semblava totalment desconcertat i incapaç de respondre a aquesta reacció d’hostilitat de la dona que s’estava produint davant d’altres persones. Recordo aquella com una escena bastant vergonyosa per a tots els qui estàvem allà”, prossegueix l’alemanya en una confessió que torna a evidenciar que Sofia era més que conscient de l’aventura del marit.