Corinna revela qui va pagar el caríssim viatge de noces de Felip i Letícia

Corinna té moltíssima informació de Joan Carles de Borbó, unes tafaneries que vol continuar explotant per no desaparèixer de la primera línia mediàtica. L’amant més famosa -i controvertida- del rei emèrit espanyol ha gravat vuit pòdcasts en els que treu moltes coses a la llum, tal com revelen els primers titulars que se n’han filtrat. Era detallista? Com la va presentar als seus amics? Va veure alguna cosa tèrbola en els seus negocis? Tot això i més en una sèrie que començarà a emetre’s el pròxim 7 de novembre.

Qui va pagar el caríssim viatge de noces de Letícia i Felip?

Un dels temes que Corinna ha decidit aclarir té com a protagonistes Felip i Letícia. Es va parlar moltíssim del viatge de noces que van fer el 2004, una volta al món que va costar una autèntica fortuna i del que pràcticament no se sabia res fins ara. Ara ha estat l’antiga amant del rei qui ha tret a la llum més detalls: “Em vaig encarregar jo d’organitzar el viatge. Van anar a Jordània, Cambodja, Samoa, Califòrnia, Mèxic i Fiji entre altres països. Vam haver de llogar un avió, dissenyar l’itinerari i aconseguir que no fossin descoberts. Havíem de presentar un pla de vol per canviar-lo automàticament després perquè ningú no aviés a la premsa. Volíem despistar els paparazzi perquè poguessin fer el viatge amb el que sempre havien somiat. Joan Carles em va dir que la meitat de les despeses del viatge les pagaria la Casa Reial i l’altra meitat, una microempresa anomenada Navilot. Potser va ser un regal o alguna cosa molt pitjor”.

Felip i Letícia van fer la volta al món en el viatge de noces | Europa Press

Els creadors del pòdcast revelen quant ha cobrat Corinna

Els creadors d’aquesta idea són Tom Wright i Bradley Hope, finalistes al premi Pulitzer. Conjuntament han emès un comunicat en què han volgut deixar clar que Corinna no vol fer diners amb el projecte, sinó que simplement vol explicar la seva veritat perquè s’entengui la seva posició. Molts l’han acusat de deixar anar mentides i exageracions per tal de continuar omplint-se les butxaques, el que ells neguen: “L’estudi de continguts no té cap relació contractual amb Corinna i tampoc no s’ha fet cap contraprestació econòmica cap a la seva persona”. Resulta difícil de creure, si més no, que Corinna no hagi guanyat ni un euro després de deixar anar titulars tan potents pels quals qualsevol revista li hauria pagat bastants diners.

Un altre tema que ha suscitat polèmica ha estat la data de llançament d’aquests pòdcasts, la que coincideix precisament amb el dia de la vista en què s’enfrontaran Joan Carles i Corinna en el Tribunal Superior d’Anglaterra. L’expectació serà màxima per saber què diuen les dues parts davant de la demanda d’assetjament interposada per l’antiga princesa alemanya, un cas que coincidirà amb la publicació dels dos primers capítols d’aquesta sèrie. En el comunicat, els creadors diuen que és casualitat que coincideixin les dues coses en el mateix dia: “Ha estat seleccionat aquest dia perquè la seva emissió es completi abans de Nadal. En cap moment no ha tingut relació amb altres aspectes fora del control dels productors i tampoc no ha estat propiciat per terceres persones”.

Totes aquestes justificacions intenten defensar la neutralitat de Corinna a l’hora de parlar en aquest pòdcast, el que ja està generant moltíssima expectació malgrat no haver-se estrenat encara. S’espera que siguin molts els detalls que reveli en aquestes converses, una idea que li haurien proposat i que tampoc no hauria sorgit d’ella mateixa. És bastant improbable que la Casa Reial es pronunciï al respecte, però caldrà esperar per si acaba revelant-se algun detall que els forci a trencar el seu silenci.