Elena de Borbó i Victoria Federica no es parlen: tots els motius

Elena de Borbó i Victoria Federica no han tingut una relació fàcil aquests darrers anys, el que xoca tenint en compte que ella sempre havia estat la filla bona. Els escàndols de Froilán la feien semblar clarament la preferida, però els papers s’han anat intercanviant a poc a poc i ara és ella qui més titulars protagonitza. Des que es decidís a guanyar-se la vida com a influencer, que s’hauria posat la mare en contra.

El distanciament entre elles cada vegada és més evident i La Razón arriba a assegurar que actualment no es parlen. El motiu? Que a la germana de Felip VI no li agrada que la filla acudeixi a tants photocalls: “No aprova que comparteixi tota la seva vida a través de les xarxes socials. La relació entre mare i filla ha patit una aturada. No hi ha bandera de pau en aquests moments. A Elena tot el que olora a moda i a front row li produeix urticària”.

Elena de Borbó i Victoria Federica no es parlen | Telecinco

Victoria Federica compta amb el suport del pare i del seu nou xicot

Ara bé, Victoria Federica tindria un aliat en la família i aquest és el seu pare. La relació amb Jaime de Marichalar mai no va ser massa bona, però ara la noia veu que li dona suport en aquesta aventura a les xarxes i no dubtaria en demanar-li consell. I d’apropar postures amb el progenitor, a empitjorar la relació amb la mare: “Victoria Federica està en una etapa una mica rebel i a Elena no li agrada gens aquesta sobreexposició ni que destaqui tant ara que els antics membres de la família reial tenen un perfil públic tan baix”.

Fins ara es pensava que la noia estava soltera, ja que va filtrar-se a la premsa la seva ruptura amb un conegut torero. El mitjà revela, però, que la jove Marichalar té una nova il·lusió: “Victoria Federica té xicot, un nen madrileny de bona família d’aquests que agraden a les mares perquè és un nen bo. El té molt amagat, però és qüestió de temps que es descobreixi la seva identitat”.