Elionor amb gastroenteritis, protagonista d’un munt de mofes a Twitter

Elionor de Borbó ha estat la protagonista de la premsa rosa del cap de setmana per culpa d’una gastroenteritis que ha fet parlar molt. Ella havia de ser l’atenció de totes les mirades durant els actes dels Premis Princesa d’Astúries. La primera sorpresa arribava amb la baixa de la germana petita, de Sofia, que no podia acompanyar-los en sentir-se “indisposada“. La Casa Reial no especificava quin era el motiu, però finalment va descobrir-se el pastís quan també Elionor va haver de marxar corrents. La culpa la tenia el sopar que havien ingerit la nit anterior, la que va provocar-les una indigestió que no les va permetre estar presents durant tots els actes de dissabte.

Elionor, abans de marxar cap a casa malalta | Casa Reial

“Han passat mala nit. Elionor no estava del tot bé quan s’ha llevat, però ha fet un esforç. Finalment, no ha pogut ser. Crec que aquestes són gastroenteritis típiques que marxen en 24 o 48 hores. Alguna cosa els va fer mal. Tots hem tingut gastroenteritis alguna vegada, no passa res”, va etzibar Letícia durant un discurs molt improvisat.

Des de Fiesta, el programa dels caps de setmana de Telecinco, les filles de Felip VI haurien menjat uns canapès en mal estat i això els hauria fet mal a la panxa. Elionor va passar mala nit, però va intentar estar present durant els actes a Cadavedo. Abans de pronunciar el seu discurs, però, va haver de marxar corrents. En aquell moment la van veure entrar a corre-cuita a un bar de carretera per poder fer servir el lavabo, moment que feia molta gràcia a la xarxa. Allà diversos testimonis diuen que la van veure “més pàl·lida” del que és habitual, però van aplaudir que es fes una foto amb tots els presents igualment.

Mofes a Twitter pel moment més incòmode d’Elionor

Elionor no va poder aguantar tot l’acte i va haver de marxar abans que acabés, com dèiem, un moment en què va haver de córrer a un bar de carretera per poder fer servir els lavabos abans que se li acabés escapant.

Aquesta imatge tan gràfica ha fet molta gràcia als usuaris de Twitter, que ràpidament han omplert les xarxes de mofes i comparacions divertides. El que tots tenen clar és que el bar en qüestió intentarà aprofitar haver estat l’escollit per la princesa per fer les seves necessitats: “El cartell que digui “Aquí va cagar la princesa d’Astúries” cau segur”. Una altra coincidència que ha fet riure molt era que només uns minuts abans de marxar, Elionor era l’encarregat de plantar un arbre i això ha donat peu a jocs de paraules enginyosos.

Leonor entrando en el primer bar de carretera para soltar lastre. pic.twitter.com/tpYNcwVrJt — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 (@Albert_Edero) October 30, 2022

Si lo de Leonor llega a pasar en un bar de Sevilla el cartelito de "Aquí cagó la princesa de Asturias" cae fijo. — Er Pali (@ErPali_) October 30, 2022

El retrete del bar de Cudillero donde cagó Leonor es como el Trono de Hierro. Todo el mundo va a querer sentarse en él. — madre de mamones (@jonviene) October 30, 2022

En Asturias, la princesa Leonor plantó un abeto y un pino.



Imágen del abeto.

El pino era de interior. pic.twitter.com/aFS748L7Od — YonduDlimón (@YONDUdLIMON) October 30, 2022

-Hola. Soy la princesa ¿puedo pasar al baño?

– Si no consume no. — NiMasterniCommander (@pillastrespain) October 30, 2022

A mi me parece bien que Leonor haga caca. — El tío de #LaTertulieta y de #Teleputucas (@MrInsustancial) October 30, 2022

Avui Elionor celebra el seu 17è aniversari, el que tenen previst celebrar en família si és que la noia ja es troba bé. El que se sap és que Letícia ha demanat a la Casa Reial que no l’enviés a cap acte oficial perquè volia passar el dia amb la seva filla gran, la que tornarà a Gal·les en les pròximes hores per continuar amb el seu curs.