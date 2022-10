Una protagonista de ‘Física o Química’, ingressada per una malaltia crònica

Angy Fernández va donar-se a conèixer com a cantant a Factor X, encara que el gran públic encara la identifica com la Paula de Física o Química. La sèrie d’Antena 3 va revolucionar la petita pantalla del moment i, encara ara, el fenomen continua en la ment de molts teleespectadors dels 90. Els actors que formaven part de la plantilla tornen a estar de moda gràcies a la retrobada que han emès, la que els ha col·locat a primera línia. Això ha beneficiat a l’Angy, per exemple, que avui és notícia per un tema que res no té a veure amb la seva vida professional.

La de Palma de Mallorca ha espantat els fans que la segueixen en el seu perfil d’Instagram, ja que ha publicat una fotografia des de l’hospital. En un primer moment va dir que no sabia què era el que tenia exactament, però ara n’ha revelat el diagnòstic: “Hom no sap si té apendicitis o gasos, però pot ser la primera opció”, escrivia després de ser ingressada amb uns forts dolors estomacals.

Els metges van començar a fer-li proves i, finalment, van adonar-se que Angy pateix un problema crònic anomenat com “malaltia de Crohn“. La noia és celíaca, una condició que creuen que la fa més propensa a acabar tenint aquesta malaltia inflamatòria intestinal. I en què consisteix? Bàsicament, provoca la inflamació dels teixits de l’aparell digestiu i, amb això, deriva en dolor abdominal, malnutrició, pèrdua de pes, diarrea greu i cansament.

Angy explica com es troba des de l’hospital | Instagram

En l’últim comunicat des de l’hospital, l’Angy ha revelat com es troba: “Em van ingressar per encebar-me a antibiòtics i que no marxés cap a una altra zona la infecció. Em trobo molt millor. Gràcies a les infermeres i doctors que m’han atès tan bé. Espero poder marxar d’aquí demà o, com a molt, demà passat”.

Angy Fernández actuarà en un musical que s’estrena el 3 de novembre

Per a aquesta malaltia no existeix cura, però sí medicaments que poden ajudar-la a conviure-hi. La noia ha volgut agrair l’atenció dels metges perquè han permès que estigui prou recuperada per poder actuar a Godspell, el musical en el que participa que s’estrena el pròxim 3 de novembre a Màlaga.

Per tal de promocionar l’obra, ha compartit un escrit molt personal que ha agradat molt: “Em preguntaven què volia ser de gran i jo deia que astronauta. Pensava que això de ser actriu no era una feina, que només era un lloc en el que jugar i gaudir. Això quan era una nena, però he pogut comprovar que és una feina preciosa que escolliria una i mil vegades més. Què prefereixo, cantant o actriu? Una altra pregunta recorrent al llarg de tots aquests anys. He canviat la meva resposta. Per què he d’escollir? Vull actuar en totes les seves formes i és el que vull fer sempre”.

Angy actuarà el pròxim 3 de novembre en un musical | Instagram

Una actriu que acaba de ser premiada pel seu paper en el teatre, una faceta que està explotant de la mà de grans artistes com Antonio Banderas o Emilio Aragón; als qui ha agraït una oportunitat com aquesta.