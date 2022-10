Miki Nuñez: “Últimament he viscut una sèrie de catastròfiques desgràcies”

Miki Nuñez té els fans encantats ara que ha publicat Dime que no duele, una cançó nova que arriba després de molt de temps sense novetats en la seva carrera. El cantant terrassenc ha volgut aprofitar el mal moment personal que travessa per sincerar-se en un tema que ha ajudat a altres persones en la mateixa situació.

N’ha donat més detalls en una entrevista a Playz: “Jo volia centrar-me en les coses alegres que m’havien passat, però em van recomanar que potser era millor anar a les coses tristes per plorar i esquinçar-nos una mica. És important escriure cançons que ens facin estar tristos. El que jo demano en aquesta cançó és que les coses dolentes no facin mal. La meva àvia té dolor crònic i sempre li fa mal tot, per la qual cosa jo sempre li demano que em digui que aquell dia no li fa mal res. Per mi és molt important escriure cançons sobre temes que em fan estar trist perquè així les comparteixo; el dolor compartit no és tant dolor. El que està clar és que tenim moltíssima por a passar-ho malament, és la por a no tornar a compartir res ningú amb la persona amb qui tant has estat”.

Miki Nuñez parla de la seva vida privada | Instagram

Miki Nuñez parla de la mort del tiet en el seu tema més personal

A més a més, també es basa en la mort del tiet: “Sempre penses que hi ha un moment en què has de deixar marxar perquè sigui millor per a tu i per a l’altra persona, encara que et faci mal. Aquesta és una frase que s’ha repetit tant que és l’última frase que va dir l’endemà del funeral del meu tiet. El dilluns de la setmana en què va sortir el tema em van dir que el meu tiet entrava a pal·liatius i només tres dies després va morir. Sembla que el destí va voler que aquella cançó fos per a ell”.

“Crec que hi ha una tònica general per la qual ens fa por molestar i dir allò que sentim, moltes vegades, ens fa por despullar-nos i veure’ns fràgils. La vida és envoltar-te de persones bones que estiguin amb tu en aquests moments. Si tu estàs fràgil per dins i, per fora, sembla que estàs fort… t’acabaràs trencant més dins. Animo a la gent a què no faci com vaig fer jo durant molt de temps i que digui les coses”, afegeix en aquesta reflexió.

Arriben singles nous aviat, així que en Miki confirma que s’ha acabat haver d’esperar tant per a música nova: “Si ha passat això darrerament ha estat culpa d’una sèrie de catastròfiques desgràcies a la meva vida i en l’organització de la discogràfica. Hi ha hagut canvis i ha marxat la pandèmia, així que abans de finals d’any hi haurà música nova i a principis de l’any vinent, disc nou”, ha afirmat.