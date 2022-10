Pablo Urdangarin revela què estudia i parla dels pares en una entrevista

Pablo Urdangarin ha adquirit el rol de portaveu de la família, ja que és ell l’únic que parla amb la premsa sense cap mena de problema. Des que s’anunciés la separació dels pares, que la premsa del cor va començar a perseguir el segon fill d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó. Sorprenentment, el jove va respondre totes les preguntes de manera molt educada i des de llavors s’aprofiten de la seva simpatia per intentar obtenir informació sobre la família.

Ara ha estat ell voluntàriament qui ha concedit una entrevista en la que ha parlat dels pares. Ho ha fet davant les càmeres de Barça TV, cadena que l’ha entrevista juntament amb el porter del seu equip d’handbol. L’objectiu era parlar de la seva participació en un partit del primer equip, però han aprofitat per preguntar-li sobre l’exemple del pare -esportivament parlant-.

“Jo he pogut aprendre molt dels meus pares. El meu pare, per exemple, també ha estat esportista i ha hagut d’estudiar mentre jugava a handbol. Sempre he tingut els meus pares dient-me que és molt important compaginar l’esport i els estudis perquè mai no saps quan et pot passar alguna cosa o quan es pot acabar la teva carrera esportiva”, ha dit en una entrevista en què no parla català en cap moment.

Pablo Urdangarin concedeix una entrevista sorprenent | TVE

Pablo Urdangarin revela què estudia i com ho compagina amb l’esport

El noi ha revelat que estudia Gestió Esportiva a la Universitat Europea de Barcelona: “Faig els meus estudis en anglès. Aquesta és una carrera que vaig començar quan vivia a Nantes i que vaig poder seguir quan em vaig traslladar a Barcelona. Si ho tradueixo a l’espanyol, seria com Administració i Direcció d’Empreses però tot relacionat amb l’esport. Té diverses assignatures que són molt semblants a les que pot fer un estudiant d’ADE, però més relacionat amb l’esport. Estudiar és una cosa molt necessària per a un esportista, és una cosa que sempre necessitaràs i que t’ajuda no només a nivell educatiu, sinó també com a persona”.

Pablo Urdangarin, nova estrella del Barça d’handbol – Instagram

Pablo Urdangarin es mostra molt orgullós d’haver arribat al primer equip del Barça: “Mai no saps quan t’arribarà una oportunitat així. Quan jo vaig començar la dinàmica del primer equip em vaig dir que seria millor aprofitar-la perquè mai no saps quan serà l’última. Es nota molt que hom millor moltíssim quan està allà i et notes moltíssim a gust. Jo sempre havia vist com un objectiu a molt llarg termini poder jugar al primer equip del Barça i he aprofitat totes les oportunitats per poder complir aquest somni”.