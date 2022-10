Kiko Rivera, ingressat a l’hospital després de patir un ictus

Kiko Rivera ha estat tota la setmana malalt per culpa d’un dolor molt intens a la gola del que no havia volgut donar gaire explicacions fins ara, que sembla que haurà d’emetre un comunicat per la informació que acaba de sortir a la llum. El programa d’Emma García que s’emet els caps de setmana a Telecinco, Fiesta, ha publicat un tuit en què anuncien que han pogut saber que el DJ ha hagut d’ingressar a l’hospital “per un greu problema de salut“. Poc després, ha estat Lecturas qui ha deixat anar que hauria patit un ictus als 38 anys.

El cantant, conegut per ser el fill gran d’Isabel Pantoja, hauria patit un ictus durant la matinada de divendres i això l’hauria forçat a ser ingressat a l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla: “Les pròximes 24 hores són decisives. Estarem tot el cap de setmana pendents de la seva evolució”. De moment es troba en observació i no se sap més sobre la gravetat de l’ictus que hauria patit.

L’ingrés hospitalari de Kiko Rivera coincideix amb l’estrena de la seva nova cançó

Aquesta notícia s’ha conegut només un dia després que sortís a la llum la nova cançó del protagonista. El 20 d’octubre havia de ser un dia bo per a ell, en ser l’escollit per publicar Vudú. El dia d’abans era ell qui reconeixia a Instagram que no es trobava bé: “Ja estic despert, però fotut de la gola… el que és una gran putada perquè aquesta nit a les dotze s’estrena Vudú“, deia.

Aquesta és la nova aposta en la seva carrera ara que ha abandonat les discogràfiques per poder fer uns projectes més personals. En aquesta estrena dedica una estrofa a la seva dona, Irene Rosales, una de les persones més importants a la seva vida en un moment complicat en què no té relació amb la germana, qui l’ha acusat de deure-li molts diners.