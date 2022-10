Shakira, vista al metge diverses vegades en els darrers quinze dies

Shakira és la protagonista absoluta de l’actualitat de la premsa rosa des de l’estrena del videoclip de Monotonía, un dels temes més esperats del seu nou disc. En aquesta col·laboració amb Ozuma que va rodar a Manresa, els dards i retrets cap a Gerard Piqué són més que evidents i és per això que se n’està parlant tantíssim. I, enmig d’aquest terratrèmol mediàtic, Laura Fa i Lorena Vázquez han aportat una informació nova sobre la seva vida privada que pot generar encara més expectació al seu voltant.

En el seu espai a El Periódico, les mamarazzis asseguren que han vist Shakira a la Clínica Teknon de Barcelona diverses vegades en les darreres tres setmanes: “Saben del cert que no hi va per visitar algú que estigui ingressat”. Llavors a què es deuen totes aquestes visites al metge? Segons les periodistes del cor barcelonines, darrere d’aquest enigma podria haver-hi un altre retoc estètic probablement, encara que tampoc no descarten que pateixi alguna mena de problema de salut.

Laura Fa i Lorena Vázquez enxampen Shakira en una de les millors clíniques de Barcelona

N’han donat més detalls en la seva intervenció al Planta Baixa de TV3: “Us portem una fotografia de la Shakira a la Clínica Teknon de Barcelona, on va tenir els fills i també on va acabar-se d’arreglar després del segon part. Ens van explicar que va aprofitar la cesària per demanar que l’arreglessin la panxa i que li pugessin els pits. Ara ha estat a la Teknon diverses vegades en les darreres tres setmanes. La veiem en aquesta fotografia al fons, vestida de negre molt abrigada però amb sandàlies. Intenta passar desapercebuda, però sabem que ha visitat la clínica mínim un cop per setmana en els últims 15 dies. No sabem si està malalta o si és perquè es farà en breus alguna cosa estètica”.

Laura Fa i Lorena Vázquez parlen de les novetats de Shakira a TV3

I què feia Gerard Piqué mentrestant? Un berenar romàntic amb la seva xicota, la Clara Chía: “El mateix dimarts que Shakira visitava el metge, Gerard Piqué i Clara es feien petons en públic en una cafeteria de darrere de Catalunya Ràdio. Estan enamorats i en el millor moment de la relació, per això no se n’amaguen. Quan van acabar de berenar van trucar al Milan, el fill gran del futbolista”.

Els dos membres de l’exparella estan vivint aquests primers mesos separats d’una manera completament diferent, el que queda més clar cada dia que passa.