El nou videoclip de Shakira, un èxit ple de ràbia contra Gerard Piqué

Shakira ha estrenat el videoclip de Monotonía aquesta matinada, el que ha arribat als set milions de reproduccions en temps rècord. La cançó evidencia encara més que la separació amb Gerard Piqué no ha estat amistosa i això ha entusiasmat els fans, que han omplert la publicació de comentaris al respecte. La cantant colombiana no ha confirmat ni desmentit que es tracti d’una carta contra el seu ex, però resulta més que evident tenint en compte que la lletra és molt i molt representativa de la situació sentimental que travessa ara mateix. Poques hores després de la filtració dels primers versos, hem pogut conèixer la lletra íntegra d’una de les cançons més esperades de l’artista.

Shakira envia dards enverinats a Gerard Piqué en aquesta nova cançó

Les frases més punyents són autèntics dards enverinats contra el futbolista blaugrana, que no queda gens bé després del que explica Shakira en aquest tema: “Això teu sempre fent el mateix, sempre buscant protagonisme. Et vas oblidar del que un dia vam ser. De sobte ja no eres el mateix, em vas deixar pel teu narcisisme. Et vas oblidar del que un dia vam ser. Tu distant amb la teva actitud, i això m’omplia d’inquietud. Tu no donaves ni la meitat, però jo sé que sí que vaig donar més que tu. Estava corrents per algú que per mi estava caminant. T’ho dic amb sinceritat, tu estàs fred com al Nadal i és millor que això acabi ja. No em repeteixis la pel·lícula una altra vegada, que aquella ja l’he vist”.

També hi ha una part en què la cantant estaria reconeixent públicament que encara no ha superat la ruptura: “Aquest amor no ha mort, però està delirant i del que hi havia ja no hi ha res. És un adeu necessari, el que un dia va ser increïble es va tornar rutinari”, resa en una composició que serà molt analitzada per la premsa rosa.

Shakira, morta en una escena del videoclip | Youtube

Shakira, amb el cor trencat en les imatges més esperades de Monotonía

Aquest deu ser el videoclip més esperat de tot l’any, tenint en compte que és el primer -i més sincer- de la cantant des de la separació de Gerard Piqué. Hi havia ganes de veure-la i les imatges no han decebut, tenint en compte que poden donar una idea bastant clara de com se sent ara mateix l’artista. En un principi se la veu passejant pel supermercat, moment en què arriba Ozuma amb un bazuca que la travessa i separa el cor del cos. Ella, destruïda a terra i tota ensangonada, s’arrossega per intentar agafar-lo amb l’últim alè. Poc després la veiem caminar per la ciutat amb el cor a la mà, el que rellisca i cau a terra… moment en què un home el trepitja en una metàfora que pot representar molt bé com de malament ho ha passat aquests darrers mesos.

Els fans de Shakira es posicionen contra Gerard Piqué

Com era d’esperar, molts fans de Shakira han aprofitat l’estrena del tema per dir la seva. Tots han entès que es tracta d’una clara indirecta cap a Gerard Piqué i han aprofitat per carregar contra ell. La campanya que estan fent els més fidels a la colombiana està sent increïble, el que es demostra en els primers escrits que han publicat. Entre ells, destaquen alguns com: “Endavant, Shakira, ets una guerrera”, “Aquesta cançó té nom i cognoms, li està bé per cruel i no saber fer les coses bé. El més important és que Shakira tirarà endavant a poc a poc i serà feliç amb la seva nova vida”, “Sempre ens representes, en els moments bons i en els dolents. Aquest serà un himne per dedicar a tots aquells els qui descuiden l’amor en la parella”.

També han aplaudit que se sinceri d’aquesta manera: “A través d’aquesta cançó ha descrit el que està vivint, però pels seus fills tirarà endavant”, “Increïble com una cançó connecta amb aquells els qui estem vivint una cosa similar, el que se sent quan ets a terra i has de tornar a aixecar-te” o “Crec que aquesta és un desfogament molt gran per a ella. Ella mateixa ha dit que la música és la seva teràpia”.

