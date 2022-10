Shakira delata Gerard Piqué a la nova cançó: “Jo vaig donar més que tu”

Shakira vol treure partit a la separació de Gerard Piqué, el que pot fer gràcies a una cançó nova que promet ser un dels grans èxits de la cantant colombiana. Aquesta matinada estrenarà Monotonía, un single que interpreta de la mà d’Ozuna en la que clarament parla de la ruptura que acaba de viure. Ella no ha confirmat ni desmentit que el tema sigui autobiogràfic, però així ho fa pensar que pronunciï frases sospitosament coincidents amb la seva situació sentimental.

Shakira envia un missatge a Gerard Piqué en la nova cançó | Instagram

Europa Press ha filtrat part de la lletra abans que la cançó surti a la llum, el que ajuda a què comencin els comentaris al respecte. Fins ara només havien tret a la llum aquesta part: “No va ser culpa teva i tampoc meva. Va ser culpa de la monotonia. Mai no vaig dir res, però em feia mal. Jo sabia que això passaria”. Però ara han tret una altra part molt potent i que pot donar joc a encara més interpretacions: “De sobte ja no eres el mateix. Em vas deixar pel teu narcisisme i vas oblidar el que un dia vam ser“.

“Tu, distant amb la teva actitud mentre que m’omples d’inquietud. Tu no donaves ni la meitat, però jo sí que vaig donar més que tu. Aquest amor no ha mort, però està delirant i ja del que hi havia no queda res. T’ho dic amb sinceritat, millor que això acabi ja. Que jo t’estimo, però m’estimo més a mi”, diu en tota una declaració d’intencions que pot arribar a donar moltes pistes sobre com va acabar la relació amb Gerard Piqué.

Shakira torna a enviar un missatge enverinat a Gerard Piqué a Monotonía

Aquesta cançó és encara més punyent que Te felicito, de la que va parlar-se molt perquè semblava clar que l’estava fent servir per enviar indirectes al seu ex: “Per completar-te a tu, jo em vaig trencar en mil trossos. M’ho van advertir i no vaig fer-ne cas, em vaig adonar que tot això teu és fals i va ser la gota que va fer vessar el got. Em tractes com un més dels teus capricis, la teva ferida no va obrir la meva pell però sí els ulls que tinc vermells de tant plorar per tu”.

La cantant publicarà la nova cançó en les pròximes hores | Instagram

D’aquesta manera, Shakira torna a basar-se en la seva vida privada per escriure un dels temes més esperats d’un nou disc que promet ser llegendari.