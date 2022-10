Laura Escanes explica quines coses la fan feliç després de la separació

Laura Escanes ha començat una nova vida després de la separació de Risto Mejide, la que l’ha forçat a buscar pis nou per traslladar-se amb la petita Roma. El que no canvia és el nivell de feina amb el que carrega, tenint en compte que continua encadenant un projecte amb una marca rere un altre. Enmig de les publicacions sobre aquestes feines, n’ha colat una en què opta per sincerar-se sobre la seva vida privada davant dels seus seguidors.

En aquests moments tan complicats, la influencer barcelonina ha volgut compartir quines coses la fan feliç. En aquesta llarga llista, ha inclòs des de moments maternals que també impliquen el fill de Risto amb Ruth Jiménez, amb qui ha tingut molta relació durant aquests anys: “Em fa feliç sentir com riu Roma, Roma en si i Julio”.

També ha destacat escenes més quotidianes com “cantar a ple pulmó” en el cotxe, anar a concerts i al cinema, viatjar, passar hores a la sorra de la platja, el moment de llegir i escriure, escoltar música o conduir mentre marxa el sol. D’altres són més originals: “Em fa feliç menjar crispetes, olives i menjar en general“.

Laura Escanes fa llista de les coses que la fan feliç | Instagram

Laura Escanes reconeix que li agrada tenir la casa ordenada i mirar fotografies antigues

Laura Escanes assegura que li agrada molt la sensació de tenir connexió amb algú: “El moment de mirar-te i entendre’t sense dir cap paraula”. En aquest sentit, reconeix que també la fa feliç el moment en què t’adones que has aconseguit una cosa difícil, tenir la casa ordenada, improvisar plans, deixar-se portar o mirar fotos antigues al mòbil i recordar moments.

Laura Escanes diu què la fa feliç | Instagram

Aquesta enumeració ha permès que els fans de Laura Escanes la puguin conèixer una mica més, una creadora de contingut digital que ha demostrat que hi ha moltes coses que la fan feliç.