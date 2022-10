Laura Escanes, interessada en un pis caríssim amb piscina d’aigua salada

Laura Escanes comença una nova vida i, per tal de fer-ho, necessita traslladar-se de casa. La separació de Risto Mejide implica el final de la seva convivència familiar, la que podria tenir els dies comptats. La influencer barcelonina ja ha començat a buscar pis nou, tal com ha reconegut un dels seus amics. Ha estat el programa de Telecinco dels caps de setmana, per això, els qui han tingut accés a una de les cases que hauria visitat Laura en aquests primers dies de cerca.

L’equip del programa l’ha captat mentre visitava una urbanització d’obra nova en una zona residencial molt tranquil·la i luxosa al nord de Madrid. Aquesta promoció encara s’està acabant de construir, però ja tindria tots els àtics i els baixos venuts tal com li ha reconegut el treballador de la immobiliària a la reportera que s’ha fet passat com a possible venedora.

Gràcies al seu testimoni han pogut aportar informació sobre què ofereixen aquests 97 pisos que es troben repartits en edificis de cinc plantes. Tots els habitatges tenen entre tres i quatre habitacions i dos lavabos, així com unes terrasses grans i amb bones vistes. Els interiors seran moderns i amples, amb tota mena de comoditats. A més a més, cada veí gaudirà d’entre dos i tres places de garatge i un traster.

La ‘influencer’ ha visitat un dels pisos d’aquesta urbanització | Telecinco

Una gran piscina d’aigua salada, el gran atractiu de la urbanització que interessa a Laura Escanes

Un dels grans beneficis d’aquesta opció són les instal·lacions comunitàries, entre les que destaca la gran piscina que ocupa el jardí central de les zones comunes. La característica més curiosa és que no es tracta d’una piscina qualsevol, sinó que la tindran plena d’aigua salada. La comunitat també compta amb gimnàs, sauna, una pista de pàdel i una sala de descans amb home cinema.

Així és la terrassa de la casa que interessa a Laura Escanes | Telecinco

El pis compta amb totes les comoditats possibles | Telecinco

Aquesta no seria una mala opció per a la influencer, qui saben que va reunir-se amb els promotors d’aquesta obra nova com a possible interessada en adquirir una d’aquestes propietats. El preu mitjà se situa en el milió d’euros, per això, el que suposa una inversió molt gran que ara hauria d’assumir sense el suport econòmic de l’exmarit.