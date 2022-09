Risto Mejide i Laura Escanes anuncien la seva separació

El periodista i presentador de televisió Risto Mejide i la model catalana Laura Escanes han anunciat aquesta tarda la seva separació. Tots dos han anunciat el trencament de la parella pel seu compte d’Instagram. La separació d’una de les parelles de moda fins ara ha enganxat a tothom per sorpresa. I és que durant els últims mesos han estat publicant podcasts on deien que volien estar sempre junts.

Boda de Laura Escanes i Risto Mejide Instagram

La primera vegada d’Escanes amb Risto

De fet, fa només uns dies, Laura Escanes va explicar una anècdota molt íntima a el programa de Movistar+ Martínez y Hermanos. “Vinga, explicaré una anècdota molt graciosa sobre la primera vegada que vaig dormir amb Risto. Tot anava genial, acabem, el miro i li pregunto: “Tu sempre folles amb ulleres?“. I ell em va dir que no se n’havia adonat, que s’havia oblidat”, ha dit tot provocant un gran riure dels companys.

Res semblava indicar el trencament d’una de les parelles del moment

Res semblava indicar que una de les parelles del moment arribés a la seva fi, i menys tenint en compte que sempre havien assenyalat públicament que volien passar tota la vida junts. De fet, tots dos han acabat donant-se les gràcies a través d’un comunicat al seu compte d’Instragram i han indicat que aquests set anys han estat “meravellosos” per als dos. “Tampoc crec que sigui un adéu perquè sé que, de la forma que sigui, ens tindrem l’un i l’altre per a sempre”, ha assenyalat Laura Escanes, que també ha dit que “l’amor no s’acaba. No mor”.

Risto Mejide ha assenyalat que aquests anys “no han estat perfectes”, i que segurament per això “han estat els millors anys de la seva vida”. Mejide també ha desitjat que siguin tan bons exparella com parell i ha fet una broma molt típica dels dos: “Això sí que és un amor pa toelrrato”, tot i que finalitza amb el hashtag #casiToelrrato.

Tot i que tot res semblava indicar el trencament del matrimoni, fa un parell de setmanes Risto Mejide va deixar entreveure que la seva relació no seria per sempre, fet que va fer enfadar a Escanes en el podcast de parella. “Per a mi acomiadar-se no és una opció”, diu Laura Escanes. “Un dia arribaré jo a casa i tu no hi seràs?”, li pregunta ell. “Per què estàs donant per fet que ens acabarem separant? No ho entenc”, li respon Escanes. “Perquè tot el que comença ha d’acabar, Laura”, va dir Risto.