Risto Mejide engega ‘Todo es mentira’ des de la frontera amb Rússia

Risto Mejide ha engegat la temporada de Todo es mentira des de la frontera de Finlàndia amb Rússia, un punt estratègic per parlar de la crema del gas que necessita Europa. Juntament amb un equip del programa, el publicista s’ha traslladat fins allà per compartir tot allò que ha estat veient en un viatge que ha aprofitat per parlar amb experts sobre el tema.

Pocs s’esperaven un inici tan potent: “En aquest programa pot passar qualsevol cosa, estem en directe”, etzibava. L’objectiu? Demostrar que Putin ha ordenat que es cremi gas: “Aquí es cremen 10 milions d’euros cada dia, un front econòmic que Putin està batallant des d’aquí”.

El programa especial ha comptat amb experts que han analitzat la crisi energètica en la que està sumida Europa des de l’inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna: “Aquesta és la causa que hi ha darrere del problema econòmic que tenim a occident. Preocupa si arribarà el gas a les nostres calefaccions i també el preu al que haurem de pagar-ho tot. Tot comença aquí, en aquesta flama”.

Risto explicava que Putin ha complert una de les seves amenaces, tancar l’aixeta el gas a Alemanya mentre el crema davant de tothom.

Laura Escanes, orgullosa de la feina de Risto Mejide a Todo es mentira

El programa ha estat molt treballat i ha comptat amb la participació de gent entesa sobre el tema, que anaven intervenint sota la batuta de Marta Flich des de plató. Qui ha volgut aplaudir aquest desplegament ha estat Laura Escanes, que ha compartit una fotografia del seu marit per destacar la gran feina que estava fent: “Orgullosa de tu, molt i moltíssim! Infinit”.

Laura Escanes, orgullosa de Risto Mejide a Rússia | Instagram

L’emissió no va tenir gaire èxit a Catalunya, amb un pèssim 2,4% de l’audiència que el situa en setena posició del rànquing. A Espanya, en canvi, va tornar a la graella després de les vacances amb un 4,9% que és una mica superior al que estava fent darrerament. Caldrà veure com evoluciona la corba d’audiència ara que tornen a emetre’s de dilluns a divendres a partir de les 15:45 hores.