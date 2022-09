Preocupació pel fill de Camilo Sesto, atès d’urgència a casa

Camilo Blanes ha estat notícia recentment pels seus problemes de salut, els que no fan més que empitjorar-se. El fill de Camilo Sesto ha hagut de ser atès d’urgència aquest cap de setmana i això l’ha tornat a col·locar a primera línia mediàtica. Què li ha passat? Diversos mitjans informen que un helicòpter medicalitzat ha hagut d’acudir a la seva residència i Ya es verano s’atreveix a anar més enllà: “Hi ha preocupació per la vida jove“, etziben.

No ha transcendit la gravetat del noi, però sí que se sap que va passar-li alguna cosa que va fer que necessités ser atès urgentment per poder estabilitzar-se. Sembla que patia un dolor agut al que no va voler donar importància fins que hauria començat a trobar-se realment malament. Els efectius del 112 han confirmat que van considerar que la millor opció en el seu cas seria acudir fins allà en helicòpter. Finalment, però, l’haurien pogut estabilitzar i haurien marxat sense haver de traslladar-lo a l’hospital.

Poques hores abans d’aquest incident, el jove reapareixia públicament després de mesos ocult. Molt més prim i seriós, no es pronunciava sobre la greu caiguda que va patir fa uns mesos i que el va obligar a estar ingressat durant dos mesos. El seu estat de salut és dèbil, el que demostrava un vídeo en què se’l veia molt desorientat i sense poder pronunciar frases amb sentit. Ara que se sap que torna a estar malalt, molts han aprofitat per enviar-li missatges d’ànim a través de Twitter.

El fill de Camilo Sesto, atès d’urgència | Europa Press

Camilo Blanes vol obrir un museu en honor al seu pare, Camilo Sesto

El cantant està centrat en la seva recuperació, la que compagina amb la creació d’un museu en honor al seu pare. Han passat tres anys des de la seva mort, temps que el fill ha dedicat a desenvolupar una idea que agrada molt als milers de fans que va aconseguir el pare. La idea ha hagut de ser ajornada diverses vegades per culpa dels problemes de salut del fill, que recordem que va haver d’estar ingressat en una clínica per una drogoaddicció que també preocupava molt el pare.

La mare ha arribat a assegurar a televisió que estava desesperada perquè el noi no li feia cas en res, una situació que semblava que s’havia solucionat però que ara torna a estar en entredit.