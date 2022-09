Tensió i llàgrimes al ‘Joc de cartes’ per culpa d’una cuinera empipadora

El Joc de cartes d’aquest dimecres ha tingut una protagonista clara, la Meryem del Fusta Mar de Roda de Berà. L’encarregada de la cuina només fa un any que s’hi dedica, però no ha dubtat en criticar totes les elaboracions de la resta abans de posar-se a plorar i deixar anar comentaris cruels contra la resta de participants. Però anem a pams. L’objectiu d’aquesta quarta entrega era trobar el millor restaurant en un càmping de la Costa Daurada, el que portava el Marc Ribas a tres locals molt diferents.

La primera sorpresa arribava quan dos dels contrincants reconeixien que es coneixien i que havien treballat junts a Suècia, una casualitat que no feia gràcia a la tercera parella perquè els feia por que es puntuessin millor pel fet d’haver tingut relació. El primer restaurant que van visitar va ser el de la Puri i el Llorenç, el Maykao, en el que presumeixen de ser l’únic restaurant de càmping amb les taules a la sorra de la platja. Aquí arribava la primera polèmica, quan servien una tonyina teriyaki que res no tenia a veure amb la foto que apareixia en el menú, més similar al tataki de tonyina: “Han posat una fotografia que no és real i això no s’ha de fer”, ha lamentat els rivals. La nota mitjana ha estat un 6, així que tampoc no ha estat tan malament. El pitjor ha estat el preu, el que han vist car tenint en compte el nivell dels plats.

I d’una parella bastant tranquil·la i agradable, a dos terratrèmols. La Meryem i el David es van enamorar en els fogons del restaurant, un dels pocs construïts totalment per fusta. Ja d’entrada sobtava veure aquest estil en un càmping de platja, però ho han deixat passar. El pitjor han estat els plats, els que han suspès amb un 4,5 perquè els contrincants consideren que no estaven a l’altura: “El plat no té gràcia i l’arròs negre no està ben fet, té massa gust de tinta i sembla que no hagin barrejat bé els ingredients abans. A més a més que el marisc no val gens la pena. I en les postres hi falta vainilla. Només dos dels plats estaven bé i ens dona la sensació que no els han fet ells”. Fins aquí bé, ja que sembla que eren crítiques objectives encara que dures. El problema va venir quan aquests comentaris van arribar a oïdes de la Meryem: “Aquestes són crítiques pèssimes que deixen anar per poder dir alguna cosa”.

La Meryem, protagonista de Joc de cartes | TV3

Enfrontament molt fort a Joc de cartes estiu

La noia ja va marxar enfadada, una tensió que acabaria d’explotar en la reunió posterior per fer les valoracions. Però ja hi arribarem. Abans tocava visitar el restaurant Salioli de l’Agustí i l’Adrián, que presumien de fer les millors patates braves de la zona. La resta de participants ha negat que fos així, però han aplaudit la qualitat del menjar. L’única queixa l’ha deixat anar la Meryem una altra vegada, quan ha lamentat que no haguessin posat canyella al seu plat quan a la carta ho deia. La resta de companys li han dit que no posava que tingués aquest ingredient i ella ha embogit de ràbia:”M’han deixat de boja! És clar que ho posava”. Gràcies a la qualitat de la proposta, finalment aquesta parella ha estat la millor valorada i la guanyadora de la nit.

L’Agustí i l’Adrían s’han endut el premi, però abans s’han discutit amb la Meryem fins al punt que la noia marxava de la taula entre llàgrimes. Tot començava quan li recriminaven no haver estat justa en les valoracions, ja que creuen que “no té coneixement culinari”. Ella no ha pogut evitar posar-se a plorar i demanava al Marc Ribas que la deixessin marxar cinc minuts: “Em sembla molt injust i no volia estar asseguda a taula amb un Judes. No crec que hagin estat bones persones”. En tornar a seure, enviava un dard enverinat a un dels companys: “Tu has dit que el parmentier era de sobre, no? Doncs sincerament, mira’t el paladar. Tots heu anat a cuchillo“, els acusava.

La tensió està servida en aquesta confrontació 😱 #JocCartesEstiuTV3 pic.twitter.com/2LiIH3cO31 — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) August 31, 2022

“Tu has dit que el parmentier era de sobre? Sincerament, mira't el paladar” #JocCartesEstiuTV3 pic.twitter.com/qIwoO8HGpL — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) August 31, 2022

Els teleespectadors de Jocs de cartes critiquen l’actitud de la Meryem

La tensió ha estat evident, el que no ha acabat d’agradar als teleespectadors de TV3 perquè consideren que la noia ha fet un drama innecessari: “La que ha posat un 2 al servei per no canviar els tovallons i un 4 al menjar perquè el plat “era lleig” diu que la critiquen massa. D’acord”, “Però quina dona més insuportable, que a sobre es posa a plorar quan ella ha estat pitjor!”, “No anem pas bé, Meryem, ets la mestra que de res no sap i de tot entén” o “La Meryem es pensa que el seu és el millor perquè té valor sentimental i no una mirada crítica i un valor extern” són alguns dels comentaris que han deixat anar els fans del programa.

La que ha puesto un dos al servicio por no cambiar las servilletas y un 4 a la comida porque el plato "era feo" dice que van a cuchillo contra ella. Ok. #JocCartesEstiuTV3 — Txus Sanchester🎲🌖 (@noveasestapeli) August 31, 2022

Pero que tía más insoportable, pero es que encima se pone a llorar cuando ella ha sido peor! #JocCartesEstiuTV3 — Imuuk (@ImuukBcn) August 31, 2022

No nem pas bé Meryem, no nem pas bé, ets la maestra liendre: que de nada sabe y de todo entiende. #JocCartesEstiuTV3 — Sara Cartier (@senyuretacartis) August 31, 2022