L’Au Pair de TV3 duplica l’audiència gràcies a la Carol Rovira d’Eufòria

Carol Rovira ha estat el gran reclam del darrer capítol d’Au Pair a TV3. L’actriu, que ha guanyat encara més fans gràcies al seu paper de coach d’Eufòria, ha aconseguit captivar uns teleespectadors que fins ara es mostraven molt decebuts amb el programa. La setmana passada mateix, de fet, ni tan sols la participació del Lildami va fer que es creés interès… fins al punt que la seva emissió va enfonsar la cadena amb un pèssim 5,2% d’audiència.



Aquest dijous s’ha viscut l’efecte contrari gràcies a la legió de fans de Carol Rovira, que han omplert Twitter amb centenars de missatges en què han alabat moltíssim la seva participació en l’espai. El resultat? Que el programa gairebé duplica l’audiència de la setmana passada amb un 10,2% de quota de pantalla.

Els teleespectadors, encantats amb la participació de la Carol Rovira



Els ha fet molta gràcia la manera en què ha despertat els nens, l’esmorzar que els ha preparat i que convidés el Chung-Man a una festa improvisada a la piscina en què ha tornat a demostrar com és de simpàtica.

Els teleespectadors s’han dedicat, bàsicament, a comentar com els ha agradat la seva intervenció: ”Quan no ha sabut obrir la porta ha estat boníssim i també quan els ha donat patates per esmorzar”, escrivia una usuària. D’altres deien que trobaven a faltar sintonitzar TV3 per veure l’actriu de les Terres de l’Ebre: ”El programa excel·lent, se l’ha vist en una nova faceta en què es deixa portar amb naturalitat” i ”Boníssim el programa” són dos dels comentaris més repetits.

Mi madre me despertaba a voces en los 80s #AuPairTv3 https://t.co/WpLFPd4Rqu — La🎒Maleta🚚de🐥Amelia 81💍🍊🍒 Carol Rovirista (@casimedio1parra) August 25, 2022

Cuando no ha sabido abrir la puerta ha sido buenísimo y cuando les ha dado patatas lays para desayunar 👌 #AuPairTV3 #CarolRovira — sus 🍂 (@Lerhus) August 25, 2022

El programa excelente, se vio en una nueva faceta se deja llevar con naturalidad #CarolRovira #AuPairTV3 https://t.co/iKmxM2b7Mh — Yazz Caché 🇮🇹🏳️‍🌈 (@lunayazz02) August 25, 2022

Lo muchísimo que echaba de menos poner tv3 para ver a Carol #CarolRovira #AuPairTV3 — A̲naïs ☾ ☕ (@PerfectlyEspos) August 25, 2022

No cada setmana podran tenir de convidada la Carol Rovira, però almenys TV3 ha aconseguit una bona xifra després d’un darrer capítol que havia preocupat. Ara caldrà esperar a tenir tant d’èxit en les següents entregues com han tingut en aquesta.