Per què TV3 no emetrà ‘Joc de cartes estiu’ aquesta setmana?

TV3 no emetrà el Joc de cartes aquest dimecres, un buit en la graella que té un culpable amb nom propi: el Barça. La cadena emetrà en el seu lloc el partit de pretemporada benèfic que enfrontarà els blaugranes amb el Manchester City de Josep Guardiola, en el que recaptaran fons contra l’ELA. Tenint en compte que el match comença a les 21:25 h, han optat per deixar el programa culinari de Marc Ribas per a la setmana següent per evitar que comencés tan tard. Hi havia l’opció que comencés després del partit, però han preferit que els teleespectadors esperin una setmana i emetran la pel·lícula L’arbre de la sang a partir de les 23:35 h.

El programa de Marc Ribas tornarà a la graella el pròxim 31 d’agost, moment en què buscaran el millor restaurant en un càmping de la Costa Daurada. Hi ha moltes ganes d’una nova entrega del Joc de cartes estiu, sobretot després de l’episodi de la setmana passada. Cal recordar que el capítol va ser un dels més bèsties, en què van fer rècord d’audiència gràcies a uns personatges creguts i maleducats que van amenaçar un dels treballadors, que van presentar gambes congelades i als qui se’ls va colar un pèl al plat que van servir.

Buscaven el millor xiringuito del Maresme i el resultat va ser hilarant, el que va generar crítiques i un 27,5% de share que suposava el seu màxim històric. Amb més de 400.000 teleespectadors, l’emissió demostrava que aquesta continua sent una de les apostes triomfadores de la cadena durant l’estiu.

Caldrà esperar una setmana més per saber quins restaurants han escollit com a finalistes d’una emissió en què és probable que torni a veure’s molta tensió. Alguns teleespectadors critiquen que el programa s’estigui dramatitzant, però alhora les xifres d’audiència que aconsegueixen demostren que realment agrada i molt.