Primera foto de Gerard Piqué i la nòvia: petons i carícies en un concert

Gerard Piqué i Clara Chia ja no s’amaguen. El futbolista blaugrana havia intentat ocultar la seva nova xicota per evitar encara més pressió de la premsa, però finalment ha decidit fer un pas més en la seva relació i li ha demanat que l’acompanyés al concert que oferia Dani Martín a Puigcerdà aquest divendres. Això ha permès que el programa de Telecinco Socialité els enxampés junts en unes fotos que els mostren molt còmplices, una autèntica bomba en el món del cor que era de les més desitjades. El que més ha sorprès ha estat que el barceloní no dubtés en omplir a petons a la seva nova conquista, una actitud totalment diferent de la que havien mantingut fins ara. L’exclusiva era molt i molt esperada, unes imatges que confirmen que la noia ha passat d’amant a parella bastant estable.

“Es van estar fent carícies i petons davant de tothom. La seva actitud era relaxada i feia la sensació que no estan en una fase inicial de la relació”, expliquen els testimonis. De fet, han deixat clar que fa mesos que estan junts després de coincidir en un bar quan ell li va oferir feina en una de les seves empreses.

Primera foto de Gerard Piqué i la nova nòvia | Telecinco

Gerard Piqué i la nova nòvia, junts en un concert | Telecinco

Com és Clara Chia? La nova parella de Gerard Piqué

Fins ara, Clara Chia havia aconseguit que no aparegués la seva fotografia a la premsa. Com era d’esperar, però, finalment els periodistes del cor han trobat el seu perfil a la xarxa i han publicat les primeres imatges. Alta, rossa i d’ulls clars, aquesta setmana s’ha pogut posar cara a la nova xicota de Gerard Piqué. Potser per aquest motiu han decidit fer un pas més en la seva relació i deixar d’amagar-se, el que demostra que hagin anat a un concert junts i que s’hagin estat fent petons sense important que tothom els estigués veient i fotografiant. Des de l’entorn de la jove cambrera de 23 anys, asseguren que és una noia “amb caràcter, discreta i treballadora“.

Més fotos de Clara, la nova xicota de Gerard Piqué | Telecinco

La noia ha deixat de ser anònima per passar a convertir-se en l’objectiu número 1 de tots els fotògrafs i paparazzi. Ara tots volen que concedeixi les seves primeres declaracions com a parella de Gerard Piqué, un moment que sembla que encara haurà d’esperar. El que està clar és que no volen amagar-se més i que a partir d’ara sembla que serà més habitual veure’ls junts públicament.

Aquesta actitud no deu agradar gaire a Shakira, en veure que el pare dels seus fills ha passat pàgina tan ràpidament quan ni tan sols tenen signats els papers del divorci. Fa pocs dies, de fet, es filtrava a la premsa que l’exparella no ha arribat a cap acord pel que fa a la custòdia dels fills i que a partir de setembre acceptaran començar un judici que es preveu llarg i complicat.