Filtren més fotografies de la nova parella de Gerard Piqué

Gerard Piqué té una nova il·lusió, la cambrera barcelonina de 23 anys a qui va contractar en una de les seves empreses. La relació entre ells va anar accentuant d’intensitat i, finalment, la separació de Shakira va ser inevitable. Fins ara només havíem vist un retrat robot de la jove, però la setmana passada un mitjà anglès va publicar la primera fotografia així com el nom i cognoms. Rossa, d’ulls verds i amb un físic envejable: així és Clara Chía Martí.

Com era d’esperar, la instantània es va viralitzar ràpidament a través de les xarxes socials. El següent pas? Crear-li un club de fans, sí, encara que sembli surrealista perquè pràcticament no se sap res d’ell. A Instagram han creat un perfil en el que han publicat imatges presumptament d’ella, les que haurien aconseguit del seu perfil abans que l’esborrés.

Els usuaris que gestionen el perfil asseguren que compten amb l’autorització de la jove estudiant… el que no sembla gaire probable tenint en compte que s’ha volgut mantenir en l’anonimat tot aquest temps. De fet, també hi hauria la possibilitat que aquestes fotografies no fossin d’ella, encara que molts usuaris els estan donant credibilitat.

Crítiques ferotges a la nova parella del futbolista

De fet, els comentaris que apareixen en aquestes publicacions són molt cruels amb ella. La gran majoria es posiciona a favor de Shakira, qui ha quedat com la bona i enganyada en aquesta història de desamor. Entre els missatges que han escrit, es poden llegir crítiques tan dures com “Li vas treure el marit a Shakira”, “Em fas fàstic i espero que Déu i la vida et cobrin tot el que has fet a Shakira i que mai no siguis feliç” o “Fans de què si no et coneixen ni tan sols a casa teva?”