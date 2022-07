Gerard Piqué bloqueja Pipi Estrada, preocupat pel que sap sobre ell

Gerard Piqué està rabiós per tot el que s’està dient i publicant sobre ell. La seva popularitat ha caigut en picat des que es filtrés que havia estat infidel a Shakira amb una cambrera de 22 anys, una informació que va precedir el comunicat en què la parella confirmava que s’havien separat. Aquest dimecres, Pipi Estrada comentava a Sálvame que havia estat testimoni d’escapades romàntiques de diversos futbolistes amb les amants. No deia noms, però sembla que el futbolista blaugrana va donar-se per al·ludit en una de les anècdotes que va compartir i ha decidit bloquejar-lo en el telèfon.

El periodista esportiu, que treballa a Sálvame des de fa uns mesos, deia que està enfadat amb ell perquè mantenien una relació “magnífica” i ara l’ha bloquejat: “Ahir vaig explicar que un futbolista va estar a la Costa Azul amb una noia molt jove i molt guapa amb qui el van veure comprant roba… i Gerard Piqué ha donat per fet que em referia a ell. No parlava d’ell, però les dates que vaig donar deuen coincidir”.

El que sí que ha deixat clar és que ell ha vist coses a discoteques que mai no ha tret a la llum: “Mai no he explicat públicament res sobre ell i ara m’ha bloquejat”.

Pipi Estrada revela infidelitats dels futbolistes | Telecinco

Els futbolistes, preocupats per les filtracions de Pipi Estrada

Laura Fa, per la seva banda, ha confirmat que hi ha futbolistes molt nerviosos per les informacions que està revelant Pipi: “Gerard Piqué no és l’únic futbolista molest amb tu, Pipi. Estàs parlant d’infidelitats dels futbolistes i hi ha molta gent nerviosa ara mateix”. I és que Pipi també ha explicat públicament com intentaven lligar Iker Casillas o Cristiano Ronaldo: “El mercuri del termòmetre amb les famoses se’ls hi posa vermell. Quan els interessa una dona per la raó que sigui, envien localitzar-la perquè els posin en contacte. La televisió és un aparador molt atractiu. Molts d’ells han obligat les amants a signar contractes de confidencialitat”.

Gerard Piqué no vol més problemes i per això hauria decidit impedir que certs periodistes el puguin trucar. Ara mateix es troba immers en les negociacions amb Shakira per la custòdia dels dos fills que tenen en comú, el Milan i el Sasha, els qui tenen el futur a les seves mans. Cadascun dels pares volen que visquin en una ciutat diferent, així que caldrà esperar per veure si aconsegueixen arribar a un acord.